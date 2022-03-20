Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Mert ile Batuhan arasındaki sorunların ayyuka çıktığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında ipler iyice geriliyor. Gerginliğin giderek artmaya başladığı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümünde neler yaşanacağıysa yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla belli olmuş bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 53. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER BELLİ OLDU?

Evrim

Atakan

Mert

Barış

Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Survivor All Star 2022 Yarışmasına 20 Mart 2022 Günü Elenen İsim MERT... MERT .... MERT... MERT... MERT...

Birleşme partisi öncesi yaşanan gerginliklerin giderek arttığı Survivor All-Star 2022 yarışmasında tüm yarışmacılar, birleştirecek adaya gitmek için büyük bir mücadele vermeye başlıyor. Her gün var güçleriyle parkura çıkan iddialı yarışmacılarını ekranlara getirmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, haftanın her günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 52. Bölümde Neler Oldu?

Nefes kesen yarışları ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisinin karşısına en son 18 Mart 2022 Cuma günü 53. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 53. son bölümünde; dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, bir kez daha nefes kesen bir mücadele verdi. Heyecanlı yarışın sonunda yüzü gülen taraf skoru 2-1 yapmayı başaran Ünlüler takımı oldu. Oyunun kaderini ise; Barış ve Ogeday karşılaşması belirledi. Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde dama vuran asıl olay, Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya arasında çıkan ‘bulaşık yıkama’ tartışması oldu. Mert’in; “Arkadaşlar tencereyi Batuhan yıkayacak” çıkışını karşılıksız bırakmayan Batuhan, takım arkadaşının üzerine yürüdü. İkiliyi ayıran kişi Adem olurken; Mert ve Batuhan arasındaki kavga, konseye taşındı. Konseyde konu ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise; Batuhan’ın özür dilemesi halinde iki tarafa da herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Survivor All-Star 2022 53. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bugün itibariyle birleşme partisine bir adım daha yaklaşmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 19 Mart 2022 Cumartesi günü 54. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 54. yeni bölüm fragmanına göre; Ünlüler ve Gönüllüler takımı yeni bir dokunulmazlık oyunu için uzun ve yorucu bir parkura çıkacak. Yapılan yarışın ardından toplanacak ada konseyi, haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Mert ile Batuhan arasındaki gerilimin devam edeceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkacak.