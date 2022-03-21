- 21 Mar 2022 - 20:36

İBO Show Canlı İzle! 22 Mart 2022 Çarşamba Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?

Yeni sezonda İbo Show tüm heyecanıyla Star TV ekranlarında yeni yayın gününde yayınlanıyor. İbo Show 22 Mart 2022 Çarşamba saat 20.00'da ekranlarda olacak. İbo Show 19. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İbo Show 36. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisine kesintisiz bir eğlence yaşatmaya devam edecek olan İbo Show programı, bu hafta seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor. O sürprizi duyan İbo Show programı izleyicisiyse, kulaklarına inanamıyor. Peki, İbo Show 22 Mart 2022 Çarşamba konukları belli oldu mu? İbo Show 35. bölümünde neler oldu, konuklar kimlerdi? İbo Show 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, konukları kimler? İşte, detaylar…

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden İbo Show programı, yeni döneminin ikinci sezonu ile seyircisiyle buluşuyor. Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show programı, eğlenceli müzik ziyafetinin yanı sıra, çok samimi sohbetler de sunuyor.

İbo Show yeni bölümüyle YENİ GÜNÜNDE bu ÇARŞAMBA Star Tv'de...

Bu haftaki konuklar; Ceylan ,Mahmut Tuncer , Latif Doğan ,Yağız , Uğur Karakuş , Didem ve Şafak Sezer.

İbo Show 35. Bölümünde Neler Oldu, Konuklar Kimlerdi?

Eşsiz sesleri konuk etmeye devam eden İbo Show programı, Star TV ekranlarındaki yerini en son 35.bölümü ile aldı. İbo Show programının yayınlanan 35.son bölümünde İbrahim Tatlıses’in konukları; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay, Yeşim Salkım, Oryantal Didem ve Şafak Sezer oldu. Seren Serengil, sorduğu sorular ile İbrahim Tatlıses’ten yeni ilişkisi ve ailesi yaşanan problemler ile ilgili itiraflar almayı başardı

İlişkisinde son derece mutlu olduğunu itiraf eden İbrahim Tatlıses, oğlu ile ilgili göndermelerde de bulundu. Daha önce Oryantal Didem’in dansını izlemediği için İbo Show programının seyircisinin dikkatini çeken Bülent Serttaş ise, bu kez Didem’in dansını pür dikkat izledi ve ünlü oryantale övgüler yağdırdı.

İbo Show 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Konukları Kimler? İbo Show 22 Mart 2022 Çarşamba Konukları Belli Oldu Mu?

Eğlenceli bir akşam sunmaya Star TV ekranlarından devam edecek olan İbo Show programı, 22 Mart 2022 Çarşamba günü 36. bölümünü yayınlamayacak. Ekranlara kısa bir ara verecek olan İbo Show programı, bundan sonra yeni gününde seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak. Bu haftadan itibaren her çarşamba seyircisiyle Star TV ekranları aracılığıyla buluşacak olan İbo Show programı, saat 20.00’da yayınına başlayacak. 

21 Mar 2022 - 20:36 - Dizi Fragmanları

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