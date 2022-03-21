- 21 Mar 2022 - 12:12

Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 103. Bölüm izle ve Yasak Elma 135. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 135. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 135. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yasak Elma Dizisi 135. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlara bir haftalık kısa bir mola vermiş olan Yasak Elma dizisi, entrikanın dozunu artırdığı sahneleri ile FOX TV ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Bu hafta Ender ile Handan’ın iyice acımasızlaşan planlarını ekranlara getirecek Yasak Elma dizisi, 135. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 134. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beşinci sezonu ile FOX TV seyircisiyle buluşmaya devam eden Yasak Elma dizisi, çok sevilen entrikalı hikayesinde yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Yıldız’ın Doğan ile evlendiği bu dönemde hikayeye yeni dahil olan Handan, seyircinin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. İlk günden bu yana reytinglerdeki yerini korumayı başaran Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyirci ile buluşturuyor.

Yasak Elma Dizisi 134. Bölümde Neler Yaşandı?

Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisi, seyircisinin karşısına en son 134. bölümü ile çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlana 134. son bölümünde; yıllar önce Doğan ve Kumru’yu terk edip, başka bir adam ile evlenmiş olan Handan, geri döndü. Annesini karşısında görünce ne yapacağını bilemeyen Kumru, duygusal olarak zorlu bir dönem yaşamaya başladı. Handan’ı dönüşü Doğan’ı bir hayli rahatsız ederken, kızını kaybetme korkusu onu daha da endişelendirmeye başladı. Kumru’nun evden gidip, ayaklarının üzerinde duracağı bir yaşam kurma çabasını Yıldız’a bağlayan Handan ise, gelir gelmez Doğan ile Yıldız’ı ayırmak için planlara başladı. Handan’ı bu doğrultudaki en büyük yardımcısıysa elbette Ender oldu.

Yasak Elma Dizisi 135. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık molanın ardından yeniden FOX TV seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 135. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 135. bölüm fragmanına göreyse; Handan ile Ender arasındaki işbirliği Doğan ile Yıldız’ın ilişkisini etkilemeye başlayacak. Handan, Doğan’a karşı Yıldız’ı doldururken; Ender, Çağatay ile Yıldız arasında bir ilişki olduğu konusundan Doğan’ı inandırmaya çalışacak. Bu savaşta Kumru’nun hangi cephede yer alacağıysa büyük bir merak konusu haline gelecek. Seyircisinin soluksuz izleyeceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

21 Mar 2022 - 12:12 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? mask
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok! mask
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Herkese Resti Çekti! Artık Demir Yaman Gelse Bile İşleri Düzeltemez... Dizi Arap Saçına Döndü! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Herkese Resti Çekti! Artık Demir Yaman Gelse Bile İşleri Düzeltemez... Dizi Arap Saçına Döndü!
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet…. mask
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet….
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? mask
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok! mask
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Herkese Resti Çekti! Artık Demir Yaman Gelse Bile İşleri Düzeltemez... Dizi Arap Saçına Döndü! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Herkese Resti Çekti! Artık Demir Yaman Gelse Bile İşleri Düzeltemez... Dizi Arap Saçına Döndü!
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet…. mask
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Veda! Sosyal Medya Kilitlendi Kaldı; Gözyaşları Kendiliğinden Aktı! Bundan Sonrası Kıyamet….
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Derin Akıbeti Belli Oldu! Milyonlara Ölümüyle Göbek Attırmış; Halay Çektirmişti! Gözyaşlarına Boğdu, Bu Senaryo… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Akıbeti Belli Oldu! Milyonlara Ölümüyle Göbek Attırmış; Halay Çektirmişti! Gözyaşlarına Boğdu, Bu Senaryo…
Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk Milyonları Cin Atına Bindirdi! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…” mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye ve Doruk Milyonları Cin Atına Bindirdi! Lise Öğrencisi Çocukların Yaptığı Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! “Evli Çiftler Gibi…”
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? mask
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisinde Her Şey Bitti! Akif ve Resul Ölüyor, Diziye Veda Ediyor! Öyle Bir Yaralanıyor ki; Canlı Çıkması İmkansız! Büyük Kabus Başlıyor... mask
Kardeşlerim Dizisinde Her Şey Bitti! Akif ve Resul Ölüyor, Diziye Veda Ediyor! Öyle Bir Yaralanıyor ki; Canlı Çıkması İmkansız! Büyük Kabus Başlıyor...
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok! mask
Kuruluş Osman Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Veda! Burak Özçivit Canından Çok Seviyordu; Öyle Bir Diziye Geçti Ki… Bir Bölüm Bile Yok!
Gönül Dağı'nda İzleyiciyi Hıçkıra Hıçkıra Ağlatacak Ayrılık! Milyonlar Can Evinin Tam Ortasından Vurulacak, Böyle Bir Bölüm Yok! Ayrılık Depremi... mask
Gönül Dağı'nda İzleyiciyi Hıçkıra Hıçkıra Ağlatacak Ayrılık! Milyonlar Can Evinin Tam Ortasından Vurulacak, Böyle Bir Bölüm Yok! Ayrılık Depremi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? mask
İBO Show Canlı İzle! 20 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 54. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Kim Elendi, Kim Gitti! 20 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 39. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 56. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 44. Bölüm Full İzle? 19 Mart 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status