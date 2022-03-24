Yasak Elma 135. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 135. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlara bir haftalık kısa bir mola vermiş olan Yasak Elma dizisi, entrikanın dozunu artırdığı sahneleri ile FOX TV ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Bu hafta Ender ile Handan’ın iyice acımasızlaşan planlarını ekranlara getirecek Yasak Elma dizisi, 135. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 134. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beşinci sezonu ile FOX TV seyircisiyle buluşmaya devam eden Yasak Elma dizisi, çok sevilen entrikalı hikayesinde yeni bir döneme girmiş bulunuyor. Yıldız’ın Doğan ile evlendiği bu dönemde hikayeye yeni dahil olan Handan, seyircinin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. İlk günden bu yana reytinglerdeki yerini korumayı başaran Yasak Elma dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyirci ile buluşturuyor.

Yasak Elma Dizisi 134. Bölümde Neler Yaşandı?

Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Yasak Elma dizisi, seyircisinin karşısına en son 134. bölümü ile çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlana 134. son bölümünde; yıllar önce Doğan ve Kumru’yu terk edip, başka bir adam ile evlenmiş olan Handan, geri döndü. Annesini karşısında görünce ne yapacağını bilemeyen Kumru, duygusal olarak zorlu bir dönem yaşamaya başladı. Handan’ı dönüşü Doğan’ı bir hayli rahatsız ederken, kızını kaybetme korkusu onu daha da endişelendirmeye başladı. Kumru’nun evden gidip, ayaklarının üzerinde duracağı bir yaşam kurma çabasını Yıldız’a bağlayan Handan ise, gelir gelmez Doğan ile Yıldız’ı ayırmak için planlara başladı. Handan’ı bu doğrultudaki en büyük yardımcısıysa elbette Ender oldu.

Yasak Elma Dizisi 135. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık molanın ardından yeniden FOX TV seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 135. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 135. bölüm fragmanına göreyse; Handan ile Ender arasındaki işbirliği Doğan ile Yıldız’ın ilişkisini etkilemeye başlayacak. Handan, Doğan’a karşı Yıldız’ı doldururken; Ender, Çağatay ile Yıldız arasında bir ilişki olduğu konusundan Doğan’ı inandırmaya çalışacak. Bu savaşta Kumru’nun hangi cephede yer alacağıysa büyük bir merak konusu haline gelecek. Seyircisinin soluksuz izleyeceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.