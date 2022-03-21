- 21 Mar 2022 - 12:14

Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Show Tv Ekranlarının bomba dizilerinden olan Üç Kuruş Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Roman mahallesinde geçen hayat hikayelerini anlatan Üç Kuruş dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Üç Kuruş 19. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Gerçekleştirdiği zaman atlaması ile hikayesini yeni bir boyuta taşımış olan Üç Kuruş dizisi, bu hafta çok konuşulacak aksiyon dolu sahneleriyle Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Efe, Kartal ve Çetin’in yeniden bir araya geleceği Üç Kuruş dizisinin 19.yeni bölüm fragmanıysa, dizinin seyircisini şimdiden ekran başına kilitlemiş bulunuyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 18. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Farklı konusu ve ırkçılık kavramına çektiği ilgi ile Show TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Üç Kuruş dizisi, Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisi, aksiyon dolu sahneleriyle de oldukça ses getirmiş bulunuyor. Her hafta seyircisinin soluksuz izlediği Üç Kuruş dizisinin yeni bölümleri ise, pazartesi günleri saat 20.00’a başlıyor.

Üç Kuruş Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Aradan geçen beş yılın ardından seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Üç Kuruş dizisi, geçtiğimiz hafta yaptı zaman atlaması ile dikkatleri üzerine çekti. Üç Kuruş dizisinin yayınlana 18. son bölümünde; hapisten çıkan Kartal, siyah ve kısa saçlarından oluşan yeni imajı ile mahallesine geri döndü. Ancak, Çıngıraklı’da hiçbir şey Kartal’ın bıraktığı gibi değildi. Mahallenin başına geçen Şahin, abisine aleni bir şekilde savaş açarken; Şahin’in en büyük destekçisi halası Neriman ve Baybars oldu. Bir oğlu olduğunu öğrenen Kartal, Bahar’ı yurtdışından geri getirmek için harekete geçti. Bahar ile gerçekleştirdiği yüzleşmenin ardından intikam için harekete geçmeye karar veren Kartal, ilk olarak Efe’ye gitti. Ancak, Efe de Kartal’ın bıraktığı gibi değildi. Kartal, Efe’yi kendine getirmek için Çetin’den yardım istedi ve İrfan’ı bularak Efe’ye teslim etti.

Üç Kuruş Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesinde yeni bir döneme girmiş olan Üç Kuruş dizisi, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 19. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 19. yeni bölüm fragmanına göreyse; uzunca bir aradan sonra Efe, Çetin ve Kartal yeniden bir araya gelecek. Bahar ve oğlu Ateş’in yurt dışına çıkmak üzere olduğu öğrenen Kartal, harekete geçecekken; Efe ve Çetin de ona destek olacak. Şahin ile Kartal’ın bir kez daha karşı karşıya geleceği Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.

21 Mar 2022 - 12:14 - Dizi Fragmanları

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