- 21 Mar 2022 - 12:27

Survivor All-Star 2022 55. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 21 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde...

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Survivor All Star, 21 Mart 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Artık birleşme partisine son bir adım kala ekranlara gelmeye başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, son yarışmacısını da eledikten sonra adaları birleştirmeye hazırlanıyor. Zorlu yarışına devam ettiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında 55. bölümü ile yeni bir hafta daha başlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 54. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarındaki yarışı hız kesmeden devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir süredir hiç mola vermeden seyircisinin karşısına çıkıyor. Birleşme partisinden önceki son haftası ile izleyicisini buluşturacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftaki elemenin ardından artık adaları birleştiriyor. Macera dolu parkurlarını hafta boyunca seyirci ile buluşturan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.  

Survivor All-Star 2022 54. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Dominik Cumhuriyeti’ndeki bir haftayı daha ardında bırakmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 20 Mart 2022 Pazar günü 54. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 54. son bölümünde; haftanın ikinci eleme konseyi gerçekleştirildi. hayallerine veda etmemek için yarışan yarışmacılar bu kez; Mert Öcal, Barış Yağcıoğlu, Evrim Keklik ve Atakan oldu. Yapılan SMS oylaması ile hem Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa hem de şampiyonluk hayallerine veda eden isim Mert Öcal oldu. Vedalaşırken duygusal bir konuşma yapan Mert Öcal; “Korktuğum başıma geldi. Çok fazla bir şey söyleyemem. İlk bir ayı çok iyi geçti, ikinci bir ayı kötü geçti. Birleşmeden sonra toparlarım diyordum ama kısmet olmadı” dedi. Konuşurken Sude’yi anmayı da ihmal etmeyen Mert Öcal; “Üzüldüğüm şey Sude'nin arkamda kalması. Benden daha önce elenmesi gereken kişiler vardı burada. Onların Survivor hayali benden daha büyük. O yüzden yollarına devam etsinler” diyerek vedalaştı.

Survivor All-Star 2022 55. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir haftaya merhaba demeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 55. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 55. yeni bölüm fragmanına göre, Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıta gelecek. Heyecanlı yarışın ardından haftanın ilk eleme adayının da belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

21 Mar 2022 - 12:27 - Dizi Fragmanları

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