Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Emin ile Kadir arasındaki iplerin daha da gerilmeye başladığı Baba dizisi, bu hafta 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o kavga ise, İlhan’a dair tüm sırları adeta ortaya döküyor. Peki, Baba dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 5. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, orijinal konusu ve usta oyunculuk performansları ile ekranlara hızla alışmaya başlıyor. Reytinglerde oldukça iyi bir yer edinmeyi başarmış olan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Baba Dizisi 5. Son Bölümde Neler Oldu?

Aile içi dramları konu edinmesiyle ekranlara hızla alışan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 15 Mart 2022 Salı günü 5. bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; İlhan’a olan borçlar konusunda araştırmalar yapmaya başlayan Kadir, holdingin borçlarını kapatmak için harekete geçti. İlhan, Servet’i yanına çekmişken; Kadir’in ona karşı hamlelerinden hoşlanmadığı için hedefine Kadir’i aldı. Büşra üzerinden tuzaklar kurmaya devam eden İlhan, Saruhanlı ailesinin içerisine sızmak için çalışmalarını sürdürdü. Büşra üzerinden başlayan Emin ile Kadir arasındaki tartışma gitgide daha da büyürken; Kübra’nın başına gelenler, tartışmayı daha da büyüttü. Emin ile Kadir’in iplerini kopardığı Baba dizisinin son bölümünde Kadir, evi terk etti.

Baba Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Haluk Bilginer’in usta Emin karakteri performansıyla Show TV izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Baba dizisi, 22 Mart 2022 Salı günü 6. yeni bölüm ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; rahatsızlığı nedeniyle işleri yürütmekte zorlanan Emin, Kadir’in evden ve holdingden ayrılmasıyla birlikte daha da zor günler yaşamaya başlayacak. Servet, üzerindeki şüphe bulutunu dağıtmak için harekete geçecekken; Kadir, ailesinden habersiz, kendisini onlar için bir kez daha feda edecek. İlhan hakkında gerçeklerin ortaya çıkacağı Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.