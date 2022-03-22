- 22 Mar 2022 - 22:21

Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı ve bir Anadolu Masalı olan Baba dizisi birbirinden ilginç entrikalı hikayesi ile izleyicileri buluşmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Baba'ya ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın, Youtube izleme linkine ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Baba 18. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Emin ile Kadir arasındaki iplerin daha da gerilmeye başladığı Baba dizisi, bu hafta 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o kavga ise, İlhan’a dair tüm sırları adeta ortaya döküyor. Peki, Baba dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 5. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, orijinal konusu ve usta oyunculuk performansları ile ekranlara hızla alışmaya başlıyor. Reytinglerde oldukça iyi bir yer edinmeyi başarmış olan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.  

Baba Dizisi 5. Son Bölümde Neler Oldu?

Aile içi dramları konu edinmesiyle ekranlara hızla alışan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 15 Mart 2022 Salı günü 5. bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; İlhan’a olan borçlar konusunda araştırmalar yapmaya başlayan Kadir, holdingin borçlarını kapatmak için harekete geçti. İlhan, Servet’i yanına çekmişken; Kadir’in ona karşı hamlelerinden hoşlanmadığı için hedefine Kadir’i aldı. Büşra üzerinden tuzaklar kurmaya devam eden İlhan, Saruhanlı ailesinin içerisine sızmak için çalışmalarını sürdürdü. Büşra üzerinden başlayan Emin ile Kadir arasındaki tartışma gitgide daha da büyürken; Kübra’nın başına gelenler, tartışmayı daha da büyüttü. Emin ile Kadir’in iplerini kopardığı Baba dizisinin son bölümünde Kadir, evi terk etti.

Baba Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Haluk Bilginer’in usta Emin karakteri performansıyla Show TV izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Baba dizisi, 22 Mart 2022 Salı günü 6. yeni bölüm ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; rahatsızlığı nedeniyle işleri yürütmekte zorlanan Emin, Kadir’in evden ve holdingden ayrılmasıyla birlikte daha da zor günler yaşamaya başlayacak. Servet, üzerindeki şüphe bulutunu dağıtmak için harekete geçecekken; Kadir, ailesinden habersiz, kendisini onlar için bir kez daha feda edecek. İlhan hakkında gerçeklerin ortaya çıkacağı Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

22 Mar 2022 - 22:21 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle… mask
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle…
Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 55. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 21 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 55. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 21 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle… mask
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle…
Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 135. Bölüm Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 19. Bölüm Full İzle! 21 Mart Üç Kuruş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 55. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 21 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 55. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 21 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Masumlar Apartmanı Kerem Bürsin İle Finale Yürüyor! Son Bölüm İçin Anlaşmalar Tamam; Final Onunla Yapılacak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Çağatay'ı Babalıktan Attı! O Görüntüler Seyircileri Çıldırttı! “Çocuklarımız İzliyor!” Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Üç Kuruş Dizisine Sonunda O İsim Geliyor! Hayranları Havalara Uçacak; Herkes Halaya Başlayacak! Gümbür Gümbür… mask
Üç Kuruş Dizisine Sonunda O İsim Geliyor! Hayranları Havalara Uçacak; Herkes Halaya Başlayacak! Gümbür Gümbür…
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Beklenirken O İsim… Adil’den Sonra Mezara Girecek İsim Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Beklenirken O İsim… Adil’den Sonra Mezara Girecek İsim Belli Oldu! Yürek Yetmeyecek…
Kardeşlerim Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’ta... Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra… mask
Kardeşlerim Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Asiye’de Doruk’ta... Yapımcı Kararını ATV’yle Verdi! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 22 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 56. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 22 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Survivor 2022 22 Mart 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status