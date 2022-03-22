Destan 16. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Destan 16. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Türklerin birliğini tehlikeye atacak olan Alpagu Han’a karşı birleşen Akkız ve Batuga’nın mücadelelerini ekranlara getirecek olan Destan dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleriyle dolu alan 16. bölümünü ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Peki, Destan dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 15. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Akkız efsanesinden yola çıkarak senaryosunun kaleme alındığı Destan dizisi, yeni bölümleri ve aksiyon dolu savaş sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta seyircisinin yeni bölümlerini merakla beklediği Destan dizisinin yeni bölümleri ise, salı günleri saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Destan Dizisi 15. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız ile Batuga’nın Türk birliğini sağlamak için harekete geçmeye başladığı Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 15 Mart 2022 Salı günü 15. son bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde; Dağ obasına bulaşan çeçek salgını Alpagu ile Akkız’ı obaya sıkıştırdı. Alpagu Han’ı alt edip, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal etme hazırlığında olan Balamir'i ele geçiren Batuga ve Akkız, onu bırakmamaya karar verdi. Ancak, Balamir’in ordusunun Dağ Obası’na doğru gelmesi, Batuga ve Akkız’ı daha da zor durumda bıraktı. Bir yandan çeçek hastalığı ile uğraşan Batuga ve Akkız, bir yandan da Dağ Obası’na yaklaşan saldırıyı püskürtmek için kolları sıvadı. İkisinin hem savaştaki hem de obadaki uyumu herkesin dikkatini çekerken; Batuga, Akkız’a olan hislerini inkar etmeyi bıraktı. Akkız’a annesinin tılsımlı kıyafetlerini emanet eden Batuga, onu bir hayli mutlu ederken; Akkız’ın öldü sandığı annesi ile ilgili aldığı bir haber, Batuga ile olan iyi ilişkisi için tehlike oluşturmaya başladı.

Destan Dizisi 16. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tarihten beslenen kurgu hikayesiyle ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Destan dizisi, 22 Mart 2022 Salı günü 16. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 16. yeni bölüm fragmanına göreyse; Türk gücünün liderliğini Alpagu Han’a kaptırmak istemeyen Balamir ve Çolpan, Alpagu Han’a savaşa açacak. Savaşta yalnız kalan Alpagu Han, çareyi Çin’den destek istemekte bulacak. Çin’in Türk birliğini bozmasına engel olmak için harekete geçecek olan Akkız ve Batuga ise, savaşa son vermek için çabalayacak. Sabarların lideri Manço'nun Akkız’a annesini bulması karşısında yapacağı evlilik teklifiyse Batuga’yı bir hayli öfkelendirecek. Merak ile beklenilen Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.