- 24 Mar 2022 - 11:27

Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 24. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Azra’nın yeniden savaş meydanlarına geri döneceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, oldukça iddialı sahnelerinden oluşan fragmanıyla gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 23. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

FOX TV ekranlarına bu sezon merhaba diyen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleri ve karakterleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Evliliğin ve boşanmaların her aşamasını gözler önüne sermeye devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da başlıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 23. Son Bölümde Neler Oldu?

Yıldırım’ın katilini yakalayan Azra ve Efe işbirliğini ekranlara getirmeye devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 15 Mart 2022 Salı günü 23. bölümü ile aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 23.son bölümünde; Haluk’a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderen Azra, avukatlığı bırakmaya ve kafeye geri dönemeye karar verdi. Ceyhun ve Yasemin çiftinin boşanma davasına bakmak için bile ikna olmayan Azra’yı ikna edebilecek tek kişi olan Çolpan, Efe’ye işbirliği teklif etti. Çolpan Hukuk’ta işe başlayan Efe, davayı Sanem’in almasına engel olurken; Azra’nın mecburen davayı almasını sağladı. Bunun üzerine Efe, Ceyhun’un avukatlığını yaparken; Azra, Yasemin’in avukatlığını yapmaya başladı. Ancak, Azra’yı büyük bir tuzağa düşüren Yasemin ve Ceyhun çifti, onu mesleği açısından tehlikeli bir noktaya getirdi. Öte yandan Çolpan, Zeynep’i kurtarırken; Erman, Bora’nın açtığı babalık davası nedeniyle ortaya çıkan DNA sorununu çözmek için Çolpan’dan yardım istedi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 24. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Azra’nın yeniden sahalara geri döneceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 24. yeni bölümü, 22 Mart 2022 Salı günü FOX TV ekranlarından yayınlanacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 24. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ceyhun ve Yasemin’in tuzağına düştüğünü anlayacak olan Azra, Efe’nin yardımı ile ünlü çifte savaş açacak. Davadan dolayı Erman Arsen Hukuk bürosuna karşı yüklü bir tazminat davası açacak olan Ceyhun ve Yasemin çifti, karşısında Erman Arsen ve Çolpan Hukuk Bürosu birlikteliğini bulacak. Sanem ve Bora’nın yeni davası, herkesin arasındaki dengeleri değiştirecekken; Bora konusunda Erman’a yardım etmeyi kabul etmiş olan Çolpan, abisi ile yıllar sonra karşı karşıya gelecek. Her bölümü soluksuz izlenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

24 Mar 2022 - 11:27 - Dizi Fragmanları

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