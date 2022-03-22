- 22 Mar 2022 - 22:21

Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 4. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

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Üç kız kardeş Dizisi 5. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlara hızlı bir giriş yapmış olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinin bu hafta ekranlara gelecek olan 5. bölüm fragmanında Türkan’ın Somer’e karşı çıkışıysa her şeyin daha yeni başladığını adeta gözler önüne seriyor! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 4. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Nesrin ve Sadık’ın el bebek, gül bebek olarak büyüttüğü Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kızının yaşamın gerçek sorunları ile karşılaşmaya başladığı dönemleri konu alan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanıyor. Hikayesinin henüz çok başında olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 4. Son Bölümde Neler Oldu?

Her türlü hüzne rağmen umut dolu hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 15 Mart 2022 tarihinde 4. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; Somer’in Türkan’a boşanmak istediğini söylemesi, iki ailede de büyük bir krizin çıkmasına neden oldu. Sadık, her şeye rağmen kızının yanında yer alırken; Nesrin, Türkan’ın korkularını ve boşanma kararından dolayı yaşadığı hüznü Rüçhan ile paylaşmaya karar verdi. Bu ayrılığa asla izin vermeyeceğini söyleyen Rüçhan, Somer’e hiçbir şey söylemese de Türkan’a daha çok psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Tek derdi olan Fatih, Sadık’tan para istemek için kızlarını kullanırken; Türkan'ı balkona kilitleyen Rüçhan, Somer'in Mine ile arasının biraz daha aşılmasını sağladı. Mine ile Türkan arasında kalmaya devam eden Somer, boşanma kararından vazgeçtiğini paylaşmak için Türkan’ın yanına gitti.

Üç Kız Kardeş Dizisi 5. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Türkan’ın Somer’in boşanma teklifi üzerine zor günler geçirmeye başladığı Üç Kız Kardeş dizisi, 22 Mart 2022 Salı günü 5. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 5. yeni bölüm fragmanına göreyse; Türkan, Somer'in boşanma teklifi üzerine kırılan gurunu yeniden toparlamak için Somer’i ve Rüçhan’ı bir hayli şaşırtacak hamle yapacak. Serdar ve Dönüş'ün arası açılmaya başlayacakken; Nesrin’in kendi okullarında öğretmen olduğunu unutan Derya ve Dönüş, ailesinden sert bir uyarı alacak. Ekranların sevilen yapımları arasındaki yerini almaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

22 Mar 2022 - 22:21 - Dizi Fragmanları

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