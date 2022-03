Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle…

1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde vatandaşların hizmetine sunulmuş olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreni ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Her yanıyla sembol ve simgeler ile donatılmış olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün gizemli yanları ise, şimdiden vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. Öte yandan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün merak edilen pek çok gizemi şimdiden çözüldü! Peki, Çanakkale Köprüsü'nün gizli şifreleri, sembolleri neler? Çanakkale Köprüsü'nün gizemleri neler? İşte, detaylar…

Bir süredir vatandaşların sabırsızlıkla beklediği 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü olan 18 Mart 2022 Cuma günü açıldı. Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğunun 4 bin 608 metre olduğu öğrenilirken; yapılan yolun 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya kadar düşüreceği bilgisi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlama amacıyla kurulan 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirmesinin ardından hizmete başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili pek çok detay ise, şimdiden vatandaşın dikkatini çekmeye başladı!

Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri!

Şimdiye dek yapılmış ‘en iyi’ köprü projelerinden biri olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için kullanılan malzemelerin fazlalığı da vatandaşların dikkatini çeken noktalar arasında yer aldı. Ana kablosunda 162 bin kilometrelik tel kullanılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Kule kesonları 227 bin metreküplük beton üzerine döküldü.

Bu rakamlar böyle söylendiğinde bir şey ifade etmese de bu malzemeler ile yapılabilecek olan işler ortaya konulduğunda vatandaşların ağzı adeta açık kaldı ki; Şöyle ki, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kullanılan 162 bin kilometrelik telin dünyanın etrafında tam dört kez tur atabileceği ve kule kesonları alanları için kullanılan 227 bin metreküplük betonun 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurabileceği hesaplandı. Yapımına 415 milyon Euro harcanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 118 bin kişiyi istihdam edeceği de öğrenildi. Ancak, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili vatandaşı şaşırtan asıl şey, köprümün inşaatında saklı olan o gizemler oldu!

Geçtiğimiz cuma başta Çanakkaleliler olmak üzere tüm vatandaşların hizmetine sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü, 4 bin 608 metre uzunluğundaki boyu ile "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanını da açılır açılmaz aldı. Köprü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine kadar pek çok şifreyi içerisinde barındırdığı ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü, pek çok mimar ve mühendis tarafındansa ‘tam bir mühendislik harikası’ olarak yorumlandı. Her bir yanında gizemler ve şifreler barından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün merak ile araştıran sembol yanları da tek tek ortaya çıkmaya başladı!

Orta açıklığından kule uzunluğuna kadar Türkiye Cumhuriyeti ve Çanakkale Zaferi ile ilgili şifreler içeren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 bin 23 metre orta açıklık ile yapılmış olması Türkiye Cumhuriyet'inin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne işaret ederken; köprüde kullanılan 318 metrelik çelik kuleler ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini (03.18) sembolize edilecek şekilde inşa edilmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra kırmızı ile beyaz renklere sahip olan kuleleri ile hizmet vermeye başlamış olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinin Türk bayrağını temsil ettiği biliniyor. Üstelik sırlar ile dolu gizemini yavaş yavaş aralamaya başlamış olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün gizemi bununla da sınırlı kalmıyor!

Cuma günü itibariyle vatandaşların hizmetine sunulmuş olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün en çok dikkat çeken detaylarından biri de şüphesiz, şekil olarak Çanakkale Şehitler Abidesi’ni andırması oluyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün dört ayağı anıtın dört ayağını simgeleyecek şekilde tasarlanmışken; Köprünün toplam uzunluğu olan 4608 kilometresinde bulunan rakamlarının toplamının 18’i vermesi de uzmanlar tarafından bir simge olarak atfediliyor. Her yerini şifreler ile doldurmuş olan gerçek bir mimarlık harikası 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında Çanakkale Savaşı’nda göstermiş olduğu kahramanlıklarla tarihe ve hafızalara kazınan Seyit Onbaşı da unutulmamış bulunuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinin üzerinde Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisini simgeleyen top mermisi figürleri yer alıyor. Her biri 16 metrelik olan bu figürler ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün her bir kule uzunluğu 334 metreye kadar yükseliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Özellikleri

Tarihi öneme sahip bir günde açılışı yapılan ve Cumhurbaşkanı seviyesinde devlet katılımının olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün özellikleri şöyle;

Köprünün toplam uzunluğu 4608 metre

Köprünün orta açıklığı 2023 metre

2 kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğu 6 dakikaya düştü

Mega proje yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlayacak

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü

Yıllık 415 milyon Euro tasarruf sağlayacak

Köprünün şerit sayısı 2 x 3

Kule yüksekliği 318 metre

Toplam proje uzunluğu 88 + 13 km

1915 Çanakkale Köprüsü’nün güzergahı Malkara – Çanakkale

Köprünün ana kablosunda 162 bin metrekarelik tel kullanıldı

Köprüde 227 bin metreküp beton kullanıldı.

Bu özelliklerin yanı sıra mega proje: 1915 Çanakkale Köprüsü ayrıca faydalara sahip;

Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak.

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak.

Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak.

Proje, inşaattan işletme aşamalarına kadar sürekli istihdam sağlayacak.

Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl’a yaraşır bir “eser proje”ye kavuşacak.