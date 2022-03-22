MHP' Lideri Bahçeli'den TTB'ye sert eleştiri! İşte 22 Mart 2022 MHP Grup Toplantısı...

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuştu.

Türk Tabipler Birliğine (TTB) yönelik eleştirilerini grup toplantısında da sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB isimli bölücü yapılanmanın, namuslu ve vatanperver Türk hekimlerini temsil edemeyeceğini, onların mesleki çatı kuruluşu olamayacağını öne sürdü. "Sevgi ve saygıya layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur, olması da düşünülemeyecektir" diyen Bahçeli, "Fakat nerede bir melanet varsa, Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve iş birlikçi yönetimi oradadır. Bunlar bir avuç millet ve devlet muhalifidir. PKK’nın yanında olan bunlardır. HDP’nin yolundan giden bunlardır. Bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır. Zillete düşen bunlardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlara doktor demek, Tabipler Birliğinin başında Türk isminin bulunmasına sessiz kalmak Türklüğe ve doktorluğa en korkunç bühtandır" diyen Bahçeli, "Bizim TTB'ye yönelik haklı eleştirilerimiz, bu kuruluşun yönetimine çökmüş üç beş Türkiye düşmanıyla ilgilidir. Bunun dışında hiçbir hekimimiz bu sözlerimizden alınmamalı, gücenmemelidir. Muğla’da bir uzman çavuşumuzun bir hastanede maruz kaldığı kötü muamele bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarımızı hedef alan şiddetin karşısında olacağız, ama askerlerimize yönelik saldırı ve tacizlerin de sonuna kadar karşısında duracağız. TBMM’ye sunulan ve ilgili komisyona havalesi yapılan sağlıkta şiddetin önlenmesine dair teklifini ön şartsız destekleyeceğiz" diye konuştu.

18 Mart'ta resmi açılış gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilerine de göndermede bulunan Bahçeli, bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri önyargılarının esiri olduklarını, geçiş ücretini bahane ederek karalama kampanyasına bel bağladıklarını söyledi. "CHP’liler yine hazımsızlık örneği göstermişler ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde milyarca liralık vurgun yapıldığını ahlaksızca iddia etmişler" diyen Bahçeli, "Be hey müfteriler, be hey gafiller, o köprüden sizden geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları bir o yandan bir buyana manen geçiş merasimi yapacak, niye gocunuyorsunuz? Niçin telaşlanıyorsunuz? Neden kızarıyor bozarıyor çılgına dönüyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz?" diye seslendi.