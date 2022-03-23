- 23 Mar 2022 - 21:13

Son Nefesime Kadar 5. Bölüm Full İzle! 23 Mart Son Nefesime Kadar Dizisi 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Son Nefesime kadar 54. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Giderek daha heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmasına rağmen ekranlarda tutunamayan Son Nefesime Kadar dizisi, bu hafta 5. bölümü ile seyircisine veda edeceğini açıklamış bulunuyor. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan final bölümü fragmanı ise, asıl hikayeyi adeta gözler önüne seriyor! Peki, Son Nefesime Kadar dizisi 4. son bölümde neler oldu? Son Nefesime Kadar dizisi 5. yeni bölüm (final) fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Yeni sezonun ortasından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Son Nefesime Kadar dizisi, BBC imzalı bir diziden uyarlanarak, FOX TV ekranlarındaki yerini bu akşam son kez alıyor. Farklı hikayesi kadar kadınların mücadelesini ele almasıyla da bir hayli ses getiren Son Nefesime Kadar dizisi, düşük reyting nedeniyle, bu akşam ekranlara gelecek olan 5. bölümüyle seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

Son Nefesime Kadar Dizisi 4. Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta FOX TV ekranlarındaki yerini finale bir kala alan Son Nefesime Kadar dizisi, 16 Mart 2022 tarihinde 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan 4. son bölümünde; Ejder’in elinden Hazan’ı kurtaran Mihri, Ejder'i yakalayarak, onu parmaklar ardına tıktı. Hem kızının intikamını alan hem de Hazan’a yapılanların cezasını çekmesini sağlayan Mihri, rahat bir nefes alacağını düşünürken; Umut’un baba diye sayıklamalarıyla yeniden bir kabusun içerisine uyandı. Mihri, torunu Umut’u Ejder’den uzak tutmaya çalışırken; Suzan kızı Hazan’ı olayın etkisinden kurtarabilmek için çabalamaya başladı. Gökçe’den ayrılıp, yeniden Mihri’ye dönmek isteyen Ferzan, bunu ona söyleyince; Gökçe, herkesin arasındaki dengeleri değiştirmek için soluğu Mihri’nin yanında aldı ve ona evlilikleri sürerken de Ferzan ile birlikte olduklarını itiraf etti.

Son Nefesime Kadar Dizisi 5. Yeni Bölüm (Final) Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kısa bir ekran macerasının ardından hikayesini tamamlamak için FOX TV ekranlarındaki yerini son kez alacak olan Son Nefesime Kadar dizisi, 23 Mart 2022 Çarşamba günü 5. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Son Nefesime Kadar dizisinin yayınlanan final bölümü fragmanına göreyse; Vedat ile Mihri arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olup, Vedat ile ilgili Mihri’yi uyaracak. Mihri’yi ikna edemeyeceğini anlayan Ferzan, Vedat’ın peşine düşecek. Umut, gizlice babası ile görüşecekken; Hazan, yaşadığı tecavüz olayını ardında bırakmak için ilk adımı atacak. Final bölümü ile ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisi, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.

23 Mar 2022 - 21:13 - Dizi Fragmanları

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