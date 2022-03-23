Sadakatsiz 53. Bölüm Full İzle! 23 Mart Sadakatsiz Dizisi 53. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 53. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının öne çıkan hikayelerinden birini ekranlara getirmeye devam eden Sadakatsiz dizisi, atladığı zamandan sonra yeni entrikaları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Bu hafta 53. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Sadakatsiz dizisinde Derin’i çok büyük bir sürpriz bekliyor! Peki, Sadakatsiz dizisi 52. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Sadakatsiz dizisi, her hafta artırdığı entrika dozu ile seyircisine soluksuz bir akşam yaşatmayı başarıyor. Şimdilerde Haluk’un ölümünün ardından karşı karşıya gelen Asya ile Gönül arasındaki savaşı konu alan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da yayınlanıyor.

Sadakatsiz Dizisi 52. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Asya’nın Tekirdağ’da kalmasından sorumlu tuttuğu kişilerden intikam almak isteğiyle hareket ettiği sahneleri ile ekranlara gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 16 Mart 2022 Çarşamba günü 52. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlana 52. son bölümünde; Asya, Aras’ı ardında bırakarak, Tekirdağ’da kalmasına sebep olan herkesten intikam almak için ettiği yemini ardında durarak, savaşın ilk cephesini başlattı. Volkan’ı zayıf halka olarak gören Asya, ona karşı hamleler yaparak, daha da yakınlaşmaya çalıştı. Derin, bu durumdan son derece rahatsızken; Volkan’ı bir kez daha kaybetmemek için harekete geçti. Baba olacağını öğrenen Selçuk, Ceren’den çocuğu nedeniyle vazgeçemiyorken; asıl aşık olduğu Nil’i kaybetmemek için de var gücüyle çabalamaya başladı. Sonunda ilk şüphe tohumunu Volkan’ın aklına düşürmeyi başaran Asya, Gönül ile karşı karşıya gelmeye artık hazırdı.

Sadakatsiz Dizisi 53. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Asya ile Gönül arasındaki başlayan savaşın alenileşeceği Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, 23 Mart 2022 Çarşamba günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Seyircisinin şimdilerde yeniden pür dikkat izlemeye başladığı Sadakatsiz dizisinin 53. yeni fragmanına göreyse; Asya, hayatını mahveden Volkan ve Derin’den intikam almak için harekete geçecek. Oyundaki kozlarını bu kez daha ağır ve acımasız oynamaya başlayacak olan Asya, Volkan’ın Derin’i öldürmesi üzerine bir plan hazırlayacak. Bu hafta 53. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sadakatsiz dizisi, saat 20.00’da Kanal D ekranlarından başlayacak.