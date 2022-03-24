Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 129. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Hakan’ın kim olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çukurova’daki tüm dengelerin değişmesini seyircisiyle buluşturmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu hafta 129. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 128. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Adana’nın en şaşalı dönemlerini ekranlara getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonuyla ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi güçlü isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sezon da yeni bölümlerini her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 128. Bölümde Neler Yaşandı?

Mehmet Kara olarak tanınan Hakan hakkındaki her şeyi öğrenen Züleyha’nın yıkıldığı sahneleri ile hala çok konuşulan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü 17 Mart 2022 Perşembe günü ATV ekranlarından yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 128. son bölümünde; Züleyha, öğrendiği gerçekler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Fikret’in her şeyi bildiğini öğrenince daha da dağıldı. Hakan ile nişanı atan Züleyha, bunu tüm kamuoyunu bildirirken; silah kaçakçısı olduğu ortaya çıkan Hakan, gözaltına alındı. Hakan’ın söylendiği gibi bir suçlu olduğuna inanmayan Fikret ise, onu ziyaret etti. Fikret’e kızgın olmasına rağmen Hakan’dan kurtulmak için ondan yardım istemek zorunda kalan Züleyha ise, Fikret’ten Hakan’ın hisselerini satın almasını istedi. Öte yandan herkesin ilişkisindeki dengelerin değişmeye başladığını hemen fark eden Çolak, bu kavgadan karlı çıkan olmak için harekete geçti.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 129. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hakan Gümüşoğlu’nun kimliğinin ortaya çıkmasının ardından Çukurova’daki dengelerin bir kez daha değiştiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 24 Mart 2022 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 129. yeni bölüm fragmanına göreyse; Hakan, tüm gerçekleri Züleyha’ya anlatacak. Ancak, Züleyha duydukları karşısında ikna olmayacak ve Hakan’ın şirketten ayrılmasını isteyecek. Betül ve Çolak’ın birlikte oynadığı oyunun ardından konağa gelen haciz ile karşı karşıya kalacak olan Züleyha, Hakan’ın yardımı ile şoke olacak. Müjdat’ın Çukurova’ya geri döneceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.