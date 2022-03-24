Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 36. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Nalan ile Hayri’nin birbirine giderek daha da alışmaya başladığı Camdaki Kız dizisinde işler bu hafta daha da karışıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 36. bölüm fragmanıysa, Adil Bey’in ölüp, ölmediği sorusuna yanıt vermiş bulunuyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 35. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Nalan’ın zorlu yaşamını konu alan Camdaki Kız dizisi, OGM Pictures imzası ile iki sezondur Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. İki sezondur seyircisinin pür dikkat izlediği Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından ekranlara uyarlanıyor. Yeni bölümlerini perşembe günleri yayınlayan Camdaki Kız dizisi, saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Nalan ile Hayri’nin gitgide yakınlaşmaya başladığı sahneleri ile ses getiren Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 17 Mart 2022 Perşembe günü 35. bölümü ile aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 35. son bölümünde; Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı fark etmesi üzerine olaya hemen el tan Feride, Nalan'ın Hayri'ye verdiği oyuncak bebeği Hayri'den zorla aldı ve Nalan ile yüzleşti. Nalan’ı bu konuda uyaran Feride, saunaya kapattığı Cana’nın ölümden son anda kurtulduktan sonra peşine düştüğündense habersizdi. Feride’den intikam almak için babasından yardım isteyen Cana, İpek ailesini araştırmaya başladı. Nalan’ın gerçek annesinin Feride olmadığını öğrenen Cana’nın ne yapacağı büyük bir merak konusu haline gelirken; Adil, bu bilgiyi Nalan’ın başkasından duymaması için harekete geçti. Nalan’a gerçekleri anlatmak isteyen Adil, Feride’nin sert suçlamalarıyla büyük bir üzüntü içerisine düşerken; kızı Nalan ile konuştuğu esnada kalp krizi geçirdi.

Camdaki Kız Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Nalan’ın her geçen gün hayatının zorlaşmasını konu alan Camdaki Kız dizisi, 24 Mart 2022 Perşembe günü 36. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dram dolu hikayesiyle oldukça ilgi gören Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanına göre; bu kez babasını kaybeden Nalan, teselli bir kez daha Hayri’de bulacak. Babasının anlatacağı gerçeğin ne olduğunu sormak için Feride ile yüzleşecek olan Nalan, hiç beklemediği bir tepki alınca Hayri ile olan yakınlığını daha da artıracak. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.