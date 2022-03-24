Mahkum Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 24 Mart Mahkum Dizisi 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 15. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Savcı Fırat ile Barış Yesari’nin hikayesinde yeni bir dönemece girmiş olan Mahkum dizisi, bu hafta 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile beklenilen Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, az önce seyircisi ile buluşturulmuş bulunuyor. Peki, Mahkum dizisi 15. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 14. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Adalet peşinde koşan Savcı Fırat’ın eşi Zeynep’i öldürmesi ile suçlanmasıyla başlayan aksiyon dolu bir kovalamacıyı konu alan Mahkum dizisi, her hafta reytinglerin zirvesindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Her hafta seyircisinin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklediği Mahkum dizisi, perşembe günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mahkum Dizisi 14. Bölümde Neler Oldu?

Heyecanlı kovalamacısına kaldığı yerden devam eden Mahkum dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 17 Mart 2022 Perşembe günü 14. bölümü ile aldı. Mahkum dizisinin yayınlanan 14. son bölümünde; Sinyor, Savaş sandığı Barış ile tanıştı. Barış ile Sinyor’un geçmişte tanışıyor olması Savaş rolünü oynayan Barış’ı bir hayli zor durumda bırakırken; bıçağı alan kişinin peşine düşen Fırat, Barış’a yeni bir tuzak kurdu. Barış ise, bıçağın ortada olmamasından da faydalanarak, Fırat’ı ortadan kaldırmak ve Nazlı’yı uzak bir yurda göndermek için harekete geçti. Nazlı’yı almak için Büge’den yardım isteyen Fırat, Büge’nin Barış’a ihanet edememesi üzerine Barış’ın tuzağına düştü. Tuzaktan kurtulan Fırat, Cemre’nin ailesinin dosyasının peşine düşerken; Fırat’ın Barış’a kurduğu yeni tuzak, her ikisinin de Sinyor’un eline düşmesine neden oldu.

Mahkum Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Hikayesine dahil ettiği Sinyor karakteri ile daha da heyecanlı sahnelerini ekranlara getirmeye başlamış olan Mahkum dizisi, 24 Mart 2022 Perşembe günü 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanına göreyse; ortadan kaybolan Barış ve Fırat; Büge ile Sasha’nın yanı sıra Cemre’yi de oldukça endişelendirecek. Barış ile Fırat’ı kaçıran Sinyor ise, onların aralarındaki öfke kovalamacasından yararlanmak için düğmeye basacak. Merak ile beklenilen Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.