Umudun Askerleri Zeytin Dalı Belgeseli Gurur Duydurdu! İşte Umudun Askerleri Zeytin Dalı Belgeseli 1 ve 2 Bölüm Full İzle!
Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu paylaşımla birlikte STAR TV ve NTV’de yayınlandı. Onur verici bir belgesel olan Umudun Askerleri Zeytin Dalı, büyük bir beğeni topladı.İşte Umudun Askerleri Zeytin Dalı Belgeseli 1. ve 2. bölüm...
Tüm Türkiye’nin Göğsü Kabardı! Umudun Askerleri Zeytin Dalı Belgeseli Gurur Duydurdu! Tüm Türkiye’nin göğsünü kabartacak gelişme Milli Savunma Bakanlığı’ndan verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde başlanan Zeytin Dalı Harekatı, belgesel oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin; terör örgütü PKK, KCK, PYD-YPG’ye karşı duruşunu ve başarısını anlatacak olan bu belgeselde yer verilen sahneler gurur sebebi oldu.
Terör örgütlerini sınırdan içeri sokmamak, kontrolleri sağlamak ve halkın güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan tüm aslan Mehmetçiklerin hayatı konu alındı. Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu paylaşımla birlikte STAR TV ve NTV’de yayınlandı. Onur verici bir belgesel olan Umudun Askerleri Zeytin Dalı, büyük bir beğeni topladı.
Umudun Askerleri Zeytin Dalı Belgeseli 1 Bölüm Full İzle!
24 Mar 2022 - 11:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.