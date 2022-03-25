Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Aksiyon dolu sahneleri ile 16. sezonuna dur durak durmadan devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Selin’in başına gelecek olan o olaylar oluyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 620. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 619. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Usta oyunculuk performansları ile tam 16 sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini korumaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni aksiyonları ve maceraları ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Rıza Baba’nın başında olduğu bir polis ekibinin kahramanlıklarını ve suç dünyası ile verdiği mücadeleyi konu alan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da seyircisiyle buluşuyor.

Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekibinin yeni maceraları ile seyircisinin karşısındaki yerini en son 18 Mart 2022 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 619. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; seri katilin peşine düşmeye devam eden Rıza Baba ve ekibi, Selin’in araştırmaları sayesinde Poyraz’ın evine ulaştı. Aradıkları katilin Poyraz olduğuna son derece emin olan ekip, Poyraz’ın peşine düşse de Poyraz, çoktan kayıplara karıştı. Son hedefinin peşine düşen Poyraz’ın hedefinde bu kez Selin vardı. Bunun yanı sıra Cevat’ın telefonunun sinyal verdiği son konumu takip edebilmek için yola düşen Mesut ve Cemal ise, Esma’yı bulmak için Sakarya’ya kadar gitti. Sakarya’da sürpriz bir isimle karşılaşan Mesut ve Cemal, araştırmalarını başka bir yöne çevirdi. Öte yandan devlet korumasında olan Suna’yı da korumaya çalışan ekip, yine kahramanca bir mücadele verdi.

Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecan dolu sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Arka Sokaklar dizisi, 25 Mart 2022 Cuma günü 620. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 620. yeni bölüm fragmanına göreyse; Poyraz, ardına düşen Selin’i yakalamak için ona bir tuzak kuracak. Poyraz’ın kaçırdığı kadını kurtarmak için Poyraz’ın kurduğu tuzağa düşecek olan Selin, Poyraz tarafından işkenceye maruz kalacak. Başta Mesut olmak üzere tüm ekibin Selin’i arayacağı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.