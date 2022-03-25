- 25 Mar 2022 - 22:25

Aziz Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Aziz Dizisi 25 Mart 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya çalışan Aziz dizisi, 19. bölüm fragmanı ile gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. Peki, Aziz dizisi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 18. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Gerek konusu ile gerekse oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiren yapımlardan biri olan Aziz dizisi, Hatay’ın Fransız güçleri tarafından işgal edildiği yıllarda Türklerin vermiş olduğu mücadeleyi konu alıyor. Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da başlıyor.

Aziz Dizisi 18. Bölümde Neler Oldu?

Merak ile takip edilen hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini en son 18 Mart 2022 tarihinde alan Aziz dizisi, 18. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin yayınlanan 18. son bölümünde; mahkemede Delege Pierre karşı bir kez daha zafer kazanan Aziz, mahkeme salonu önünde Efnan ile evleneceğini duyurdu. Efnan ile Aziz’in hem kazanmasına hem de evlenmesine çok kızan Delege Pierre, Aziz’e giderek Dilruba’nın Adem ile neden evlendiğini açıkladı. Gerçekleri öğrenen Aziz, düğünden vazgeçmezken; Dilruba, geçmişe dair defterleri yeniden açtı. Aziz ile Dilruba’nın birlikte oluşuna hala sindiremeyen Adem ise, Dilruba’ya adeta psikolojik olarak işkence yapmaya başladı. Efnan ile Aziz’in evlilik hazırlıkları bittikten sonra gelen düğün gününde yaşanan kabus dolu olay sonrası Aziz, vuruldu.

Aziz Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarındaki yolculuğuna bu hafta da yeni bölümü ile devam edecek olan Aziz dizisi, 25 Mart 2022 Cuma günü 19. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 19. bölüm fragmanına göreyse; Aziz, düğünde vurulduktan sonra, ölüm kalım savaşı vermeye başlayacak. Aziz’in kurtulması bir mucizeye bağlıyken; elindeki son kozu değerlendirmek isteyen Delege Pierre, Aziz’e bakan doktoru tutuklatacak. Efnan, Delege Pierre’den doktoru geri almaya çalışacakken; Delege Pierre’nin Efnan’a yapacağı ‘tek gecelik ilişki’ teklifi Hatay’daki dengeleri bir kez daha değiştirecek. Aziz’in ölmesini istediğini sesli bir biçimde söyleyen Adem ile ailesinin arasının da bozulmaya başlayacağı Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

25 Mar 2022 - 22:25 - Dizi Fragmanları

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