- 27 Mar 2022 - 14:03

Gönül Dağı Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 26 Mart 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 57. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Karakterleri ile seyircisini kendisine bağlamış olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünde seyircisini duygusallaştıran sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanıysa, Rıfat ile Meryem cephesinde çok önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 56. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

İki sezondur TRT1 ekranları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, Gedelli Kasabası’nın sakinlerinin yaşamını konu alıyor. Karakterleri ile oldukça sevilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 56. Bölümde Neler Yaşandı?

Gedelli Kasabası’nın güzelliği ile TRT1 ekranlarındaki yerini en son 19 Mart 2022 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, en son 56. bölümünü yayınladı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 56. son bölümünde; Asuman ve Ramazan'ın yeniden kavuşması tüm Gedelli Kasabası’nda neşeli bir havanın ortaya çıkmasını sağladı. Ramazan da adeta havalara uçarken; Taner’in getirdiği iş teklifini hemen kabul etti. Ancak, Veysel, Taner ve Ramazan’ın iş teklifini kabul etmedi. Kendi işinde ve yolunda devam etmek isteyen Veysel’i ikna etmek için harekete geçen Taner ve Ramazan, sıradaki düğün için Veysel’e yardım etmeye karar verdi.  Düğünün kalmasıyla birlikte çok yalnızlaşan Asya, Gülsüm Öğretmen’den yardım alarak, kasabadan gitmeye karar verdi. Geçirdiği soruşturma esnasında mesleğinden uzaklaşan Kenan, en büyük desteği Dişçi Musa’dan aldı.

Gönül Dağı Dizisi 57. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Asuman ile Ramazan’ın yeniden bir araya gelmesiyle seyircisini oldukça sevindirmiş olan Gönül Dağı dizisi, 26 Mart 2022 Cumartesi günü 57. bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Ekranların sevilen aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 57. yeni bölüm fragmanına göreyse; ağılda çıkan yangın Taner, Veysel ve Ramazan’ı yeniden bir araya getirecek. Ağılı tamir etmek için harekete geçecek olan amcaoğulları, birlikte çalışmayı özlediklerini de fark edecek. Meryem ve Rıfat’ın düğün hazırlıkları devam ederken; Meryem, Rıfat’ı terk etmek için harekete geçecek. Kenan’ın başı ise, geçirdiği soruşturma ile dertte olacak. Merak ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

27 Mar 2022 - 14:03 - Dizi Fragmanları

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