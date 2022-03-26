Yargı Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 26. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bir cinayet vakası ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Yargı dizisi, bu hafta Zafer’in cesedinin ortaya çıktığı sahneleriyle çok konuşulacağa benziyor. Yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanıysa, cinayete dair çok önemli ipuçları içeriyor. Peki, Yargı dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 25. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Adalet sağlamak ve aile ilişkilerini korumak arasında sıkışıp kalmalarıyla birbirlerine çok benzeyen Ilgaz ve Ceylin’in hikayesini konu alan Yargı dizisi, her bölümünde çözmeye çalıştığı cinayet vakalarıyla oldukça seviliyor. İlgi uyandıran yapımlar arasında yer alan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 25. Bölümde Neler Oldu?

Engin’in videosunun gizeminin çözüldüğü Yargı dizisinin 25. son bölümü, 20 Mart 2022 tarihinde Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 25. son bölümünde; Engin’in Ceylin’e bıraktığı videoda yer alan şifre, Ilgaz’ın hamleleri ile ortaya çıktı. Ilgaz, Çınar’ın Zafer’in bindiği geminin dönüş tarihini verdiğini anlayınca, hemen Zafer’in peşine düştü. Babası ile yüzleşmek istemeyen Ceylin’se bu olay hiç yaşanmamış gibi davranmayı tercih etmek istedi. Ancak, bu durum Ilgaz’ı durduramadı. Çınar ile sürekli olarak karşı karşıya gelen Serdar, elindeki kozları Yekta ile paylaşmaya karar verince, Zafer ile ilgili sırrı ilk öğrenen kişi, Yekta oldu. Yekta, karşı cepheyi sıkıştırmak için harekete geçerken; Derya ve Pars gelen bir davada birlikte çalışmak zorunda kalırken, daha da yakınlaştı. Zafer’in cesedinin ortaya çıkması ise, Ceylin ve Ilgaz arasındaki ilişkiyi yeni bir sınava tabi tutmaya başlayacaktı.

Yargı Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir cinayetin daha peşine düşmeye başlamış olan Yargı dizisi, 27 Mart 2022 Pazar günü 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gizemli konusu ile bir kez daha seyircisini ekran başına kilitleyecek olan Yargı dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanına göreyse; Zafer’in ölüm haberi, Erguvan ailesine ulaşacak. Bir ölüm ile daha sarsılacak olan Erguvan ailesi, karşılaştıkları acılar ile daha da dağılacak. Ilgaz, Ceylin’e destek olmak ve adaleti sağlamak için harekete geçecekken; Zafer’in ölümünün ardındaki sır perdesini adım adım aralayacak. Metin ve Çınar ise, vicdan azabıyla açık vermeye başlayacak. Merak ile takip edilen Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.