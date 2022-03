Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 40. Bölüm Full İzle! Mete Başkanı Öldü! 27 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 40. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisine kötü bir sürpriz yapan Teşkilat dizisi, en sevilen karakterlerinden birine veda etmeye hazırlanıyor. Bir haftadır merak ile beklenilen Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan o detay ise, seyircinin kafasındaki tüm soru işaretlerine yanıt veriyor. Peki, Teşkilat dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 39. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde var olan aksiyon sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Teşkilat dizisi, her bölümünde olay yaratan sahnelerine de yer veriyor. Bir haftadır merak ile beklenilen ‘Mete Başkan öldü mü?’ sorusuna bu hafta yanıt verecek olan Teşkilat dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazar saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkartıyor.

Teşkilat Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 20 Mart 2022 Pazar günü 39. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 39. son bölümünde; kimyasal silah saldırısı planında da başarısız olan Yıldırım, Şirket tarafından gözden çıkarıldı. Şirket’in gözüne yeniden girmek için düğmeye basan Yıldırım, bu kez ekibin canını çok yakacak bir plan yaptı. Bu plandan habersiz olan ekip, Ankara’ya dönmek için yola çıkarken; Hakkı’nın aniden ortadan kaybolması, ekibi yeniden harekete geçirdi. Gizli görevde olan Hakkı’dan hiçbir haber alınamaması ekibi tedirgin ederken; ekip, Hakkı’yı bulmak için örgütün merkezine girecekleri bir operasyon düzenledi. Yıldırım, intikam planıyla Mete Başkan’ı sıkıştırırken; çıkan çatışma sonucu Mete Başkan ağır olarak yaralandı.

Teşkilat Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seyircisine kötü bir haber vereceği 40. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da alacak olan Teşkilat dizisi, 27 Mart 2022 Pazar günü yayınlanacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 40. yeni bölüm fragmanına göreyse; Mete Başkan, ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayacak. Mete Başkan’ı hayatta tutmak için yeni bir operasyona girmek zorunda kalacak olan ekip, intikam için düğmeye basarken; Mete Başkan, hayatını kaybedecek. Ekibin Mete Başkan’a verdiği sözü tutabilmek için ortalığı ayağa kaldıracağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.