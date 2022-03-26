- 26 Mar 2022 - 23:33

Survivor 60. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Mart 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 26 Mart 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Birleşme partisi için gün saymaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, partiden önceki son dokunulmazlık oyununun startını da veriyor. Bunun yanı sıra Survivor All-Star 2022 yarışmasından ayrılmak zorunda kalan o isim, herkesi şaşırtmayı başarıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 58. bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Türkiye’nin en uzun soluklu yarışma formatlarından biri olan Survivor yarışması, bu sene All-Star formatı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış bulunuyor. Şimdilerde birleşme partisine günler sayan Survivor All-Star 2022 yarışması, her bölümü ile nefesleri de kesmeye devam ediyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, haftanın her günü saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Survivor All-Star 2022 59. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarının ilgi uyandıran yapımlarından biri olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 25 Mart 2022 Cuma günü 58. bölümü ile aldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ekranlara getiren Survivor All-Star 2022 yarışmasının 58. son bölümünde; zorlu bir parkur ile karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık için tüm gücünü parkurda gösterdi. Rekor bir performans ile ilk yarışta Gönüllüler takımına 8-2 fark atan Ünlüler takımı, başarısını ikinci yarışa da taşıdı ve 2-0 galibiyet ile dokunulmazlığı aldı. Dokunulmazlık ödülünün yanı sıra lezzetli yiyecekler de kazanan Ünlüler takımı, aynı zamanda 10 bin TL’lik araç kiralama çekinin de sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü alan isim Gizem olurken; eleme potasına isim vermek için toplanan Gönüllüler takımı 6 oy ile potaya Evrim’i gönderdi. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın konseyde açıkladığına göre, Elif sağlık sebepleri nedeniyle Survivor All Star 2022 yarışmasına veda etmek zorunda kaldı.

Survivor All-Star 2022 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yarış severlerin her anından zevk aldığı sıkça sosyal medya platformlarından dile getirdiği Survivor All-Star 2022 yarışması, 26 Mart 2022 Cumartesi günü 59. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 59. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek yarışın ardından haftanın ikinci eleme adayının da belli olacağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

26 Mar 2022 - 23:33 - Dizi Fragmanları

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