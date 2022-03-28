- 28 Mar 2022 - 21:09

Yasak Elma 136. Bölüm Full İzle! 28 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 103. Bölüm izle ve Yasak Elma 136. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 136. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 136. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 136. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Entrikanın dozunu yeni sezonunda daha da artırmış olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Merak ile takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanına damga buran ise, Çağatay’ın Yıldız’a yaptığı o teklif oluyor. Peki, Yasak Elma dizisi 135. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beş sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, hikayesine eklediği yeni karakterleri ile heyecanını korumayı hala sürdürüyor. Seyircisinin yoğun bir ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Yasak Elma Dizisi 135. Bölümde Neler Yaşandı?

Handan’ın dönüşü ile birlikte Yıldız’ın yeni yeni tuzaklara çekildiği entrikası ile bir hayli ses getiren Yasak Elma dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 21 Mart 2022 Pazartesi günü 135. bölümü ile aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 135. son bölümünde; Handan ve Ender, Yıldız ile Çağatay’ı görüşüyormuş gibi göstermek için harekete geçti. Onlar bu planına devam ederken; Meriç ile Doğan’ı öpüşürken gören Yıldız, son anda Doğan’a söylemek istediklerinden vazgeçti. Doğan, Yıldız’ı ikna etmek için harekete geçerken; Ender, Meriç’i doldurmaya devam etti. Meriç’e Yıldız’dan özür dileten Doğan, aradaki sorunu hallederken; Handan’ın gönderdiği Gülşah, Doğan’ı kandırmayı başaramadı. Handan ise, Kumru ile yakınlaşmak için Ekin’i kullanmaya karar verdi. Kumru’ya tüm planı anlatan Handan, Ender ile birlikte Yıldız ile Çağatay’ı aynı eve gönderdi. Doğan’ı da bu durumdan haberdar eden Ender, ikili arasında bir ilişki varmış gibi anlaşılması için harekete geçti.

Yasak Elma Dizisi 136. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yayın macerasına yeni bölümleriyle devam eden Yasak Elma dizisi, 28 Mart 2022 Pazartesi günü 136. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 136. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ender ve Handan, Doğan ve Yıldız’ı ayırmak için planlarına kaldığı yerden devam edecek. Çağatay, Yıldız ile yeniden barışmak için hamle yapacakken; Yıldız, Kumru’yu eve döndürmek için uğraşacak. Handan’ın dönüşünün asıl nedeninin ortaya çıkacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

28 Mar 2022 - 21:09 - Dizi Fragmanları

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