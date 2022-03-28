Üç Kuruş 20. Bölüm Full İzle! 28 Mart Üç Kuruş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Üç Kuruş 20. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı bir bölüm ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Üç Kuruş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Efe ve Leyla’yı bekleyen yeni tehlike, şimdiden büyük bir merak uyandırmış bulunuyor. Peki, Üç Kuruş dizisi 19. bölümde neler yaşandı? Üç Kuruş dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Üç Kuruş dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Çıngıraklı mahallesinde yaşayan Roman halkının gündelik yaşamını konu alan Üç Kuruş dizisi, Ay Yapım imzası ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Aksiyon dolu sahneleriyle her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Üç Kuruş dizisi, yeni bölümlerini ise, her pazartesi saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Üç Kuruş Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarındaki yerini en son 21 Mart 2022 Pazartesi günü alan Üç Kuruş dizisi, heyecan dolu sahnelerinin yer aldığı 19. bölümünü seyirci karşısına çıkardı. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan 19. son bölümünde; Ferhan’ın ölümünün ardından Efe’de istediği intikam alma hissini oluşturan Kartal, Çetin’i de yanlarına çekerek, Ferhan’dan kalan intikamın peşine düşmeye karar verdi. Geçmişte birbirilerine satmış olan üçlü, beş yıllık patlamanın ardından zorunlu bir işbirliği yapmaya karar verdi. Oğlu Ateş’in peşine düşen Kartal, Bahar’ı durdurmak ve Ateş ile Bahar’ı İstanbul’da tutabilmek için Çetin’den yardım istedi. Kartal’ın planı işe yararken; Bahar ve Ateş İstanbul’da kaldı. Bir yandan da Şahin ile olan savaşına başlayan Kartal, önce Mesut’un yanına giderek, Şahin’in neler yaptığını gördü. Mesut’u da yanına alan Kartal, Şahin ile soğuk bir savaş başlattı. Şahin ise hem Korkmaz’ı hem de Kartal’ı saf dışı bırakacağı bir planı devreye soktu.

Üç Kuruş Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen aksiyon dol sahneleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Üç Kuruş dizisi, bu hafta 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. 28 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisinin 20. bölüm fragmanına göreyse; Azade, vurulacak. Azade’nin kimin vurdğu merak ile takip edilecekken; Çıngaraklı da yeni bir savaş daha başlayacak. Efe ve Leyla'nın nezarete düşeceği Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.