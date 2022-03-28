Survivor 62. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 28 Mart 2022 62. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! İşte Birleşme Partisi Edis Konseri İzle...

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Birleşme partisine günler kala son elemesini de gerçekleştirmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, artık adaları birleştirmeye hazırlanıyor. Bireysel yarışlara geçecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün itibariyle şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 61. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Zorlu parkurlarında gerçekleşen yarışları tam gaz ekranlara getirmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve SMS yarışları ile nefesleri kesmeyi sürdürüyor. Her hafta iki yarışmacısına veda etmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini ise, haftanın her günü saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Survivor All-Star 2022 61. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Birleşme partisinden önce son kez bir yarışmacasına veda etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 27 Mart 2022 Pazar günü 61. bölümü ile aldı. Heyecan ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 61. son bölümünde; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Gerçekleşen dokunulmazlık oyununda haftaya iyi bir şekilde başlayan Ünlüler takımı bir kez daha kazanan taraf olurken; Gönüllüler takımı haftanın ikinci eleme adayı olarak Evrim’den sonra Hikmet’i önerdi. Elif’in sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2022 yarışmasından ayrılması, birleşme partisinden önceki son eleme konseyinin yapılmamasını sağladı. Öte yandan Acun Medya ile futbol maçı yapan yarışmacılar, birleşme partisinden önce oldukça keyifli anlar yaşadı.

Survivor All-Star 2022 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bir haftanın daha startını vermeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 28 Mart 2022 Pazartesi günü 62. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 62. yeni bölüm fragmanına göreyse; sezonun ortası manasına gelen birleşme partisi gerçekleştirilecek. Birleşme partisinde şarkıcı Edis ile eğlenecek olan yarışmacılar, bugünden itibaren bireysel dokunulmazlık sembolleri için yarışmaya başlayacak. Merak ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının birleşme partisi, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.