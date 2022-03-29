Survivor All-Star 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Kim Elendi Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti? Survivor 29 Mart 2022 63. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 29 Mart 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Haftanın eleme potasını netleştirmek için TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, eleme konseyine bir kala seyircisinin karşısına çıkıyor. Zorlu bir parkuru da beraberinde getiren Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bir kez daha nefesleri tutturmayı amaçlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 63. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Şampiyonuna her zamankinden daha çok yaklaşmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, haftanın 7 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Elemelerine de tam gaz devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her gün saat 20.00’da başlıyor.

Survivor All-Star 2022 62. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Sezonu ortalamak anlamına gelen birleşme partisini gerçekleştirmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 28 Mart 2022 Pazartesi günü 62. son bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlana 62. son bölümünde; birleşme partisine uzun ve zorlu bir yarışın ardından dahil olmaya hak kazanan yarışmacılar, pop şarkıcı Edis’in konseri ile oldukça keyifli anlar yaşadı. Birleşme partisinde hem eğlenen hem de stres atan Survivor All-Star 2022 yarışmacıları, şarkı üzerine bir oyun da oynadı. Bu oyunun kazananın Ünlüler takımında yer alan Gizem Memiç olurken; zorlu dokunulmazlık yarışması öncesi yarışmacılar dinlenme fırsatı da yakaladı.

Survivor All-Star 2022 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Birleşme partisi ile sezonu adeta ortalamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 29 Mart 2022 Salı günü 63. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 63. yeni bölüm fragmanına göreyse; adada asıl yarış şimdi başlayacak. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için parkura çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmacıları elleri ve kolları bağlı bir şekilde mücadele edecek. Bunun yanı sıra hem iletişim hem de dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan yarışmacılar, zorlu bir parkurda yarışacak. Evrim ve Hikmet’in ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayının belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.