Baba Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 29 Mart Baba Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Baba 7. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Kısa süre içerisinde kendi seyirci kitlesini yaratmış olan Baba dizisi, bu hafta 7. yeni bölümü ile seyircisini buluşturmak için düğmeye basıyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, İlhan’ın yeni oyunu oluyor. Peki, Baba dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 6. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile sezona Show TV ekranlarından dahil olan Baba dizisi, usta oyuncu Haluk Bilginer ve genç oyuncu Tolga Sarıtaş’ın başrolleri eşliğinde seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Saruhanlı ailesinin çözülme hikayesi ve ailenin dram dolu öyküsüyle şimdiden ses getirmeyi başarmış olan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Baba Dizisi 6. Son Bölümde Neler Oldu?

Saruhanlı ailesindeki çözülmelerin giderek artmaya başladığı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkan Baba dizisinin 6. son bölümü, 22 Mart 2022 Salı günü yayınlandı. Baba dizisinin yayınlanan 6. son bölümünde; Kadir’in evden ayrılması başta Emin Saruhanlı olmak üzere tüm aile üyelerini derinden etkiledi. Hastalığı nedeniyle işleri yürütmekte zorlanan Emin Saruhanlı, Kadir’in gidişi ile daha dağılırken; Kadir, İlhan’dan şüphelenmekte haklı olduğunu fark edince işi bırakmamaya karar verdi. Kadir, adım adım İlhan’ın peşine düşerken; Servet, İlhan ile olan iş birliğinin ortaya çıkmaması için yeni bir oyun oynamaya başladı. Gerçeklerle yüzleşmeye devam eden Emin, Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları sonrası herkesi etkileyecek bir karar aldı ve kızıyla ilgili büyük bir adım attı.

Baba Dizisi 7. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının yeni sezon hikayelerinden biri olan Baba dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 7. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. İlgi gören yapımlar arasındaki yerini hızlı bir biçimde alan Baba dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göreyse; Saruhanlı ailesi Kadir’den sonra Büşra’nın da evden ayrılmasıyla bir hayli sarsılacak. Tüm dengelerin değiştiği Saruhan ailesinde yalnız kaldığını hisseden Büşra, İlhan’ın tuzağına giderek çekilirken; İlhan’ın holdingde yarattığı kriz süreci, Kadir’in ilgisini çekmeye başlayacak. Emin Saruhanlı’nın İlhan cephesinden büyük bir darbe alacağı Baba dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.