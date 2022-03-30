- 30 Mar 2022 - 01:15

Destan 17. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 17. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Akkız ve Batuga’nın han savaşları için harekete geçeceği Destan dizisinin yeni bölümü, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu sezonun parlayan hikayelerinden birini ekranlara getiren Destan dizisi, yeni bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Destan dizisi 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 16. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Orta Asya’nın 9. yüzyılına kadar uzanan hikayesini ekranlara taşımaya devam eden Destan dizisi, tarihten beslenen kurgu hikayesiyle ilgi görmeye devam ediyor. Her hafta Akkız ve Batuga’nın yeni aksiyonları ile seyircisinin karşısına çıkan Destan dizisi, merak ile takip edilen yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlıyor.

Destan Dizisi 16. Son Bölümde Neler Oldu?

Destansı hikayesi ile seyircisini her hafta farklı bir maceranın içerisine sürükleyen Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 22 Mart 2022 Salı günü 16. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 16. son bölümünde; Balamir ve Çolpan’ın Batı Gök Kağanlığı'nı alması, Türkler’in birliği açısından yeni bir risk doğurmaya başladı. Bu fethin üzerine Alpagu Han’a bir de savaş ilan eden Balamir ve Çolpan Çin’in sürece müdahil olması riskini de beraberinde getirdi. Yanında hiç kimsesi kalmayan Alpagu Han, destek için Çin’den yardım isterken; Akkız ve Batuga, Çin’in olası bir müdahalesini engellemek için harekete geçti. Çin’e Alpagu Han’ın tuz verememesi için Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırken; Batuga da babasını pazarlığa oturtabilmek için harekete geçti.

Destan Dizisi 17. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akkız’ın annesini bulmak için yeni bir maceraya sürükleneceği Destan dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 17. yeni bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Destan dizisini yayınlanan 17. yeni bölüm fragmanına göreyse; babasına gerçekleri söyleyen Batuga, hiç beklemediği bir tepkiye karşılaşacak. Taizu ve Vargı’nın kaçma girişimlerine engel olacak olan Batuga ve arkadaşları, Ulu Ece’nin akıbeti ile ilgili de çok önemli bir hamle yapacak. Aynı zamanda bölünen hanlığını yeniden bir araya getirmek için harekete geçecek olan Batuga, beyler arasında yeni bir kavganın fitilini ateşleyecek. Batuga ve Akkız’ın Batuga’nın hanlığı için savaşmaya başlayacağı Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

30 Mar 2022 - 01:15 - Dizi Fragmanları

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