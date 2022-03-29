- 29 Mar 2022 - 07:35

Masumlar Apartmanı 64. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 29 Mart Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 64. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisine bu hafta Safiye’nin değişimi damga vuruyor. Yavaş yavaş sorunlarını ardında bırakan Safiye, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında oldukça ilgi çekici sözler sarf ediyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 63. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 64. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun psikolojik dram türü bir eserinden TRT1 ekranlarına uyarlanmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonunda da ilk günkü ilgisini korumayı başarıyor. Dört kardeşin obsesif takıntılarını konu alan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 63. Son Bölümde Neler Yaşandı?

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, en son 22 Mart 2022 Salı günü yayınladığı 63. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 63. son bölümünde; Han’ın Anıl’a söylediklerini duyan Naci, Han’a yardım edebilmek için her şeye göze aldı ve Ceylan’ı aradı. Ceylan’dan istediği tepkiyi alamayan Naci, Han’a yardım edebilmek için yeni bir çare aramaya başladı. Neriman’ın öğrendiği son gerçekler onu yerle bir ederken; Neriman’ın aniden ortadan kayboluşu başta Gülben olmak üzere herkesi harekete geçirdi. Ege’den yardım isteyen Gülben kardeşinin peşine düşerken; Safiye, kafasının içerisinde konuşan Hasibe’nin sesini bastırmak için Doktor Manolya ile seanslarını sıklaştırdı. Sorunları yavaş yavaş ardında bırakmaya başlayan aile, Okşan ile Bayram’ın düğününde bir kez daha bir araya geldi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 64. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Safiye’nin kendisini yavaş yavaş toparlamaya başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 64. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 64. yeni bölüm fragmanına göreyse; en büyük desteği Doktor Hanım’dan almaya başlayan Safiye, evi yaşanır bir hale geri getirmek için küçük küçük adımlar atmaya başlayacak. Safiye’nin toparlamaya başladığını duyan Naci, kapısına dayanacakken; Gülben’in hamileliğine kayıtsız kalamayan Safiye, ona karşı yeni bir adım atacak. Ceylan’ın Han için endişelenmeye başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

29 Mar 2022 - 07:35 - Dizi Fragmanları

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