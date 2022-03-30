- 30 Mar 2022 - 01:11

Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm Full İzle! 29 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 54. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların merak ile takip edilen yapımlarından biri haline dönüşen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanı adeta aşk kokuyor. Herkesin ilişkisinin ilerleyeceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 24. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Bir uyarlama hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, eke aldığı boşanma davaları ile bir hayli ilgi görmeye başlamış bulunuyor. Karakteriyle de gündemlerde kendine yer bulmayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla yayınlıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 24. Son Bölümde Neler Oldu?

Ceyhun ve Yasemin davası ile seyircisinin karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 22 Mart 2022 Salı günü 24. bölümü ile aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 24. son bölümünde; Ceyhun ve Yasemin davasında tuzağa düşürüldüğünü anlayan Azra, intikam almak için harekete geçti. Hisse senetlerinin değerini düşürüp, dışarıdan toplamak için Azra’yı kullanan Yasemin ve Ceyhun planlarına tam gaz devam ederken; Efe, bir kez daha Azra’nın tarafını tutarak, ona yardım etmeye karar verdi. İkili Yasemin ve Ceyhun’un maskesini düşürürken; Erman ve Çolpan ise, Bora’nın açtığı babalık davasını sorunsuz bir şekilde atlatmak için harekete geçti. Öte yandan Bora ve Sanem’in yeni davası, Yalın’ın yardımıyla kısa süre içerisinde çözüldü.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 25. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile almaya hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 25. bölümünü yayınlayacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanına göre; Bora ile Sanem’in ilişkisi ilerlerken, Erman ve Çolpan da ilişkisinde yeni bir evreye geçecek. Efe ile Azra’nın giderek daha da yakışacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde Efe’nin eski karısı Handan’ın dönüşü ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştirecek. Seyircisinin pür dikkat takip ettiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

30 Mar 2022 - 01:11 - Dizi Fragmanları

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