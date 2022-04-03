Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle!

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Ekranların yeni fenomenlerinden olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta 6. bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Üç Kız Kardeş dizisinin henüz yayınlanmış olan yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, o ikili arasındaki yakınlaşma oluyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 5. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Yakın zamanda yeni sezona dahil olmasına rağmen reyting yarışına iddialı bir şekilde başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanarak Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Ayvalık’ta çekimlerine devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 5. Son Bölümde Neler Oldu?

Hikayesiyle seyircisini etkilemeyi şimdiden başarmış olan Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 22 Mart 2022 Salı günü 5. son bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; boşanmak istemeyen Somer, Türkan’a karşı bir geri adım attı. Türkan da Rüçhan’dan gördüğü tüm işkencelere rağmen boşanmaktan yana bir tavır sergilemeyince çift, yeniden bir araya geldi. Ancak, Rüçhan ile Somer arasında çıkan tartışma Türkan için bardağı taşıran son damla oldu. Somer’in Rüçhan söylediklerine şahit olan Türkan, gururuna daha fazla ayaklar altına almak istemediği için evi terk ederken; Türkan’ın hamlesine karşı avukat kozunu kullanan Somer ise, Türkan’ı bir hayli şaşırttı. Öte yandan Derya ve Dönüş arasında başlayan gizli defter tartışması, iki kız kardeşi ayıracak boyuta geldi. Mine’nin hamile olduğunu öğrenen Rüçhan ise, onu doktora götüreceğini ve bebeğin Somer’den olup, olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptıracaklarını söyleyince, Mine telaşlandı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Farklı hikayesi ile oldukça sevilen ve zaman zaman reytinglerin zirvesini de ele geçiren Üç Kız Kardeş dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; Türkan ve Somer’in odada kilitli kalması, taze çiftleri birbirine yakınlaştıracak. Mine’nin habersiz olduğu bu durum yeni kıyametlerin habercisi iken; Dönüş ve Derya arasındaki kavga, büyüyecek. Nesrin’in Sadık’ın rahatsızlığını öğreneceği Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından başlayacak.