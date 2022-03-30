- 30 Mar 2022 - 17:59

Sadakatsiz 54. Bölüm Full İzle! 30 Mart Sadakatsiz Dizisi 54. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 46. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 54. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan ve bu sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Sadakatsiz dizisi, hikayesinin sonuna yaklaşırken daha da heyecanlı bir hal almaya başlıyor. Şimdilerde Asya ile Gönül arasındaki savaşı seyirci karşısına çıkaran Sadakatsiz dizisi, bugün bomba gibi bir bölüm ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 53. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Ele aldığı ihanet hikayesi ile iki sezondur çok konuşulan ve oyunculuk performansları ile de sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranları aracılığıyla yeni bölümlerini yayınlamaya hız kesmeden devam ediyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in başrolleri paylaşması ile seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da seyirci ile buluşuyor.

Sadakatsiz Dizisi 53. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Entrikaların dozunu dur durak bilmeden artırmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 23 Mart 2022 Çarşamba günü 53. bölümü ile aldı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 53. son bölümündeyse; kendisini Tekirdağ’a hapseden herkesten intikam almak için büyük bir savaş başlatmış olan Asya, Volkan’ın tüm zaaflarını kullanmaya karar verdi. Bu nedenle Volkan’a gitgide yaklaşan Asya’nın ilk hedefinde savaş açtığı Gönül’ün kızı Derin vardı. Derin ile Volkan’ı tuzağa çekmek isteyen Asya tehlikeli bir oyun oynamaya başlamışken; Volkan, bir yandan Asya’ya olan yakınlığını korumaya çalışırken, bir yandan da şirketteki varlığını korumak için Derin’i elinde tutmaya çalıştı. Ancak, fark etmeden adım adım Asya’nın tuzağına düşen Volkan, Derin ile hiç istemediği bir durum içerisine girdi. Gönül ise, savaşın yönünü değiştirecek büyük hamlesi için harekete geçti.

Sadakatsiz Dizisi 54. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni entrikalar ile Asya’nın açtığı savaşın cephesini büyütecek olan Sadakatsiz dizisi, bu hafta 54. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. 30 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin 54. yeni bölüm fragmanına göreyse; Asya, Volkan’ı tuzağına çekmek için daha büyük adımlar atmaya başlayacak. Her şeyden habersiz olan Derin, bu kez aldatılan tarafta kalacakken; Volkan’ın bir kez daha ihaneti seçip seçmeyeceği merak ile beklenilecek. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

30 Mar 2022 - 17:59 - Dizi Fragmanları

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