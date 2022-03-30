Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 30 Mart Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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TRT1 ekranlarının yeni dizisi olacak olan Kara Tahta, bugün itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosundan çekim mekanlarına; konusundan tanıtım fragmanına kadar pek çok detayı ile dikkat çeken Kara Tahta dizisinin 1. bölüm fragmanı da çok ses getirmiş bulunuyor. Peki, Kara Tahta dizisi 1. bölümde neler olacak? Kara Tahta dizisi 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Üs Yapım imzası ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, ekran macerasına bu akşam itibariyle başlıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği senaristliğini ise Erkan Birgören’in yaptığı Kara Tahta dizisinin başrollerini ise, Furkan Andıç ile Miray Daner başlıyor. Yayınlanan fragmanları ile televizyon seyircisini etkilemiş olan Kara Tahta dizisi, bu haftadan itibaren her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kara Tahta Dizisi 1. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Kara Tahta dizisi, Sapanca Kartepe’de başladığı çekimlerine son sürat devam ediyor. Seyircisinin karşısına tanıtım fragmanının yanı sıra 1. bölüm fragmanı ile de çıkmış olan Kara Tahta dizisinin bir çekim seti de Edirne’de bulunuyor. Hikayesini 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi’ndeki çekimleri ile seyircisinin karşısına çıkaracak olan Kara Tahta dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanı dizinin konusuna dair önemli ipuçları da içeriyor.

Kara Tahta Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

Furkan Andıç’ın Atlas Öğretmen, Miray Daner’in Irmak, Cengiz Bozkurt’un Arif Öğretmen olarak seyirci karşısına çıkacağı Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosunda; Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Onur Durmaz, Selen Uçer, Kerem Arslanoğlu, Taylan Meydan, Nizam Namidar, Yasemin Yazıcı, Veda Terzioğlu, Murat Danacı, Ömer Faruk Uluocak ve Eylül Uğan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Bugün ilk bölümü ile seyircisini buluşturacak olan Kara Tahta dizisinin konusu ise, geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın yeniden karşılaşmaları ile filizlenecek olan aşkları oluyor. geçmişe dair önemli hesaplaşmalara ve yüzleşmelere yer verecek olan Kara Tahta dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor.