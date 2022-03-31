Bir Zamanlar Çukurova 130. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 12. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Dördüncü sezonu ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, hakkında çıkan final iddialarını yanıtlamayarak, yeni bölümlerini yayınlamayı sürdürüyor. Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sorunları bir kez daha Hakan çözüyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 129. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Çukurova Bölgesi’nin en şaşalı yıllarına ışık tutan bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleri ve dördüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Şimdilerde Hakan ile Züleyha’nın aşkını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.002da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 129. Bölümde Neler Yaşandı?

Hala her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 24 Mart 2022 Perşembe günü 129.bölümü ile aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 129.son bölümünde; Züleyha, Hakan’a dair her şeyi ardında bırakmak için ona hisselerini devredip, Çukurova’dan gitmeyi teklif etti. Çukurova’dan gitmeye hiç niyeti olmayan Hakan, Züleyha’ya tüm gerçekleri anlatsa da onu ikna edemedi. Züleyha’yı kırmamak için hisse devir işlemlerini imzalayan Hakan, kim olduğuna dair tüm detayları da ona anlattı. Birden çıkagelen Müjdat, Fekeli’nin ölümünün ardından Kerem Ali’ye dair haklarından feragat etmek için 10 milyon TL isterken; Betül’ün kurduğu tuzak sonrası konağa gelen icra işleri daha da karıştırdı. Konak konusunda yardımcı olmak isteyen Hakan, parayı ödemeyi teklif ederken; Kerem Ali, birden ortadan kayboldu.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 130. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 31 Mart 2022 Perşembe günü 130. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 130. yeni bölüm fragmanına göreyse; önce konağın mühürlenmesi, ardındansa Kerem Ali’nin kaçırılması hem Züleyha’yı hem de Fikret’i bir hayli etkileyecek. İkilinin imdadına yetişen Hakan, Müjdat ve adamlarını yakalatacakken; Kerem Ali’yi de evine geri getirecek. Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işlerin adeta çorap söküğüne döneceği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.