Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Her hafta tartışmalı sahneleri ile televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başaran Camdaki Kız dizisi, bu hafta seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan ile Hayri arasında yaşanacak olan yakınlaşma ise, herkesi şimdiden meraklandırmayı başarıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 36. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Camdaki Kız dizisi, reytinglerdeki sıralamasını da korumayı başarıyor. Her hafa ele aldığı Nalan’ın hayatına dair yaşanan dramları artıran Camdaki Kız dizisi, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmasıyla da çok beğeniliyor. Her bölümünde sosyal medyaya damgasını vuran Camdaki Kız dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlıyor.

Camdaki Kız Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Nalan’ın acılarının arttığı sahneleri ile seyircisini soluksuz bir akşam yaşatan Camdaki Kız dizisinin 36. son bölümü, 24 Mart 2022 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 36. son bölümünde; Adil’in ölümünün ardından adeta dağılan Nalan, babasının kendisine bir şey söylemek üzere öldüğünü annesi ile paylaştı. Feride’den bu konuda adeta hesap soran Nalan, Feride’nin tokadı ile iyice içine kapandı. Feride Adil’in ölümünde kendisini suçlasa da bu konuda kimseye hiçbir şey söylememeye karar verdi. Nalan’ın giderek büyüyen yalnızlığı ise, onu Hayri’ye her geçen gün bir adım daha yaklaştırır hale geldi. Öte yandan Feride’den intikam almaya karar veren Cana, babasından öğrendiği bilgiler ile Feride’nin üzerine gitmeye başladı.

Camdaki Kız Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Nalan ile Hayri’nin giderek daha da yakınlaşmaya başladığı Camdaki Kız dizisi, 31 Mart 2022 Perşembe günü 37. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 37. yeni bölüm fragmanına göreyse; Sedat’tan kopmak üzere Nalan, kendisinin bile anlam veremediği bir biçimde Hayri’ye yaklaşmaya başlayacak. Bu yaklaşma Feride’yi tedirgin etmeye devam edecekken; Cana’dan gelen tehdit Feride’yi bir kez daha harekete geçirecek. Merak ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.