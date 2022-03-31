Emanet 349. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Emanet 31 Mart 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi olan Emanet, yeni bölümleri ve maceralarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İkinci sezonu ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alan Emanet dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Seher’in aldığı o karar oluyor. Peki, Emanet dizisi 349. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 358. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Adını yeğenleri Yusuf’un kendilerine emanet edilmesinden alan Emanet dizisi, ikinci sezonunun yeni bölümleri ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alıyor. Yaman ile Seher’in yeğenleri Yusuf’a çıkma uğruna kesişen yollarını konu alan Emanet dizisi, eşsiz bir aşk hikayesiyle hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Emanet Dizisi 348. Bölümde Neler Oldu?

Seher’in yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle zor günler geçiren Seher ve Yaman çiftini konu almaya başlayan Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 30 Mart 2022 Çarşamba günü 348. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 348. son bölümünde; hafıza kaybı yaşayan Seher’in tavırları, Yaman’ı şüphelendirmeye başladı. Seher’in hayatlarının en kötü zamanlarını hatırlamasından korkan Yaman, onun kötülük yaptığı zamanları hatırlayıp, asıl aşk yaşadıkları kısmı bir türlü hatırlayamamasından endişe etmeye başladı. Bir terapiye giderek, hatırlama konusunda ilerlemeyi hedefleyen Seher ile Yaman, geçmişe dair izleri gördükleri terapi sayesinde bir bir ortaya çıkarmayı umdu. Seher’in kendisinin karanlık tarafını görmesinden endişelenen Yaman, her şeyi itiraf etmeye karar verdi. Öte yandan doktorun Duygu’ya yaptığı Volkan uyarısı, Duygunun kafasını bir hayli karıştırdı.

Emanet Dizisi 349. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Emanet dizisi, 31 Mart 2022 Perşembe günü 349. bölümü ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak. Emanet dizisinin yayınlanan 349. yeni bölüm fragmanına göreyse; Seher ile Yaman giderek yakınlaşmaya başlayacakken, Seher’in hafıza kaybının bir türlü son bulmaması, artık çifti yorar hale gelecek. Rüstem’in kız arkadaşı tarafından Ali’ye gönderilen paket ortalığı karıştıracakken; durumdan yararlanamaya çalışacak olan Volkan, Duygu’yu doldurmaya başlayacak. Seher’in terapiyi bırakmak isteyeceği Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal 7 ekranlarından yararlanacak.