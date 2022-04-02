- 02 Nis 2022 - 05:27

Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 621. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 621. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Sadık seyirci kitlesinin her hafta yeni bölümlerini merak ile beklediği Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde de Selin’in başı dertten kurtulmuyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 621. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 620. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Yıllar içerisinde televizyon izleyicisinin adeta ailesinden biri olmuş karakterleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, bu sene 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Her hafta seyircisine soluksuz bir macera sunmaya 16 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümlerini ise, cuma akşamları saat 20.00’da seyircisiyle buluşturuyor.

Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümde Neler Yaşandı?

Aksiyonları ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 25 Mart 2022 Cuma günü 620. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 620. son bölümünde; sonunda seri katilin kimliğine ulaşan Selin, katilin Poyraz olduğunu öğrendi. Poyraz’ın kendisine kurduğu tuzağa Poyraz tarafından kaçırılan Ceren’i kurtarmak için düşen Selin, tehlikeli bir durumun ortasında kaldı. Handan ve Cevat’ı yakalamayı başaran Mesut ise, Selin’in tehlikede olduğunu öğrenince her şeyi ardında bırakarak, Selin’i aramaya başladı. Ekip ise, bu kez bir çocuk taciri çetesinin peşine düştü.

Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Başı beladan bir türlü kurtulmayan Selin’in endişe verici sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisi, 1 Nisan 2022 Cuma günü 621. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 621. yeni bölüm fragmanına göreyse; Mazlum, silahlı bir adam tarafından çalıştığı yerde vurulacak. O esnada Gazi'nin Yeri'ne gelen Selin, silahlı adam ile karşı karşıya gelecek. Silahlı adamı durdurmak için harekete geçecek olan Selin’in vurulup, vurulmayacağıysa Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü boyunca merak ile beklenilecek. Hala çok izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

02 Nis 2022 - 05:27 - Dizi Fragmanları

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