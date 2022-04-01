- 01 Nis 2022 - 07:28

Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 1 Nisan 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı sahneleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Aziz dizisi, bu hafta bomba gibi haberler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem Efnan’ın hem de Dilruba’nın hayatını değiştirecek olan o haberler, Aziz dizisinin yeni bölüm fragmanında seyirciye açıklanıyor! Peki, Aziz dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 19. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasından önceki yıllarına ışık tutan bir dönem dizisi olan Aziz, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Show TV ekranlarından yayınlanan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

Aziz Dizisi 19. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisini korkutan sahneleri ile Show TV ekranlarındaki yerini en son 25 Mart 2022 tarihinde alan Aziz dizisi, 19. bölümünü yayınladı. Aziz dizisinin yayınlanan 19. son bölümünde; Efnan ile Aziz’in düğün günü Hüseyin, Delege Pierre'in zoru ile tetiği çekerken, Aziz’i yaraladı. Hüseyin’i Aziz’i vururken gören Kenan’sa, Hüseyin’i vurdu. Amacı Aziz’i değil, Papaz Efendi’yi vurmak olan Delege Pierre, bu durumdan da don derece memnun kaldı. Aziz’in ağır olan sağlık durumunu kullanarak, Efnan’a yaklaşmak isteyen Delege Pierre, hemen harekete geçti. Aziz’i kurtarmak için gelen Agop Efendi ve doktoru rehin alan Fransızlar, Efnan’ı karşısında bulurken; Delege Pierre, Efnan’a doktoru bırakması karşılığında kendisi ile bir gece geçirmesini teklif etti. Dilruba, Aziz’in başında hislerini dökerken, onu duyan Adem, Dilruba’ya gerçekleştirdiği psikolojik şiddetin dozunu artırırken; bir yandan da işçilerin hisselerini Aziz uyanmadan toplamaya başladı. Delege Pierre’in teklifini kabul eden Efnan, Aziz’in hayatını kurtarırken; o gecede Efnan’ın resmini çizen Delege Pierre resmin ardından Efnan’a yaklaşmaya çalışınca, Efnan elindeki mektup açacağı ile onu beklemeye başladı.

Aziz Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta hikayesine kaldığı yerden devam edecek olan Aziz dizisi, 1 Nisan 2022 Cuma günü 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göre; Aziz ve Adem’in arası bir kez daha Dilruba yüzünden açılacak. Adem’in Dilruba’ya tavırlarını beğenmeyen Aziz, onu uyaracakken, bu uyarının sonu yumruk yumruğa bir kavgaya dönüşecek. Efnan’ın üzerindeki kan lekesi Aziz dizisinin yeni bölümüne damga vuracakken; hamile olduğunu öğrenen Dilruba’nın ne yapacağı büyük bir merak konusu haline gelecek. Her hafta seyircisine keyifli bir seyir keyfi sunan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.  

01 Nis 2022 - 07:28 - Dizi Fragmanları

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