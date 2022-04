Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 1 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir döneme adım atmış olan Survivor All Star 2022 yarışması, bugün itibariyle yokluk kampı uygulamasını başlatıyor. Yokluk kampını sürgün kampının bir üstü olarak uygulamaya koyan Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışmacıları çok zorlu günler bekliyor. Peki, Survivor All-Star 2022 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 64. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Farklı bir format ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni başlattığı yokluk kampı uygulaması ile yarışı daha heyecanlı ve zorlu hale getirmeye başlıyor. Her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın 7 günü boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 65. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Yokluk kampı uygulamasını başlatan Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 31 Mart 2022 Perşembe günü 64. bölümü ile aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 64. son bölümünde; eğlenceli bir ödül oyunu oynandı. Voleybol Challange isimli ödül oyunu aracılığıyla Acun Medya ve Survivor All Star 2022 yarışmacılarını karşı karşıya getiren yarışmanın son bölümünde Acun Medya takımında Nagihan, Acun Ilıcalı ve İrem yer alırken; Survivor All Star takımının kadrosunda Ogeday, Evrim, Adem, Nisa ve Berkan yer aldı. Acun Medya takımını destekleyen herkesin ödülden yararlanabileceği Voleybol Challange yarışında 3-1 skor ile yarışı Acun Medya kazandı.

Survivor All-Star 2022 66. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Zorlu yarışlarına her gün devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, 1 Nisan 2022 Cuma günü 65. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının 65. yeni bölüm fragmanına göre; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ardından yokluk kampına gidecek olan kişinin belirleneceği Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.