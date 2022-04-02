Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Resul’ün ölümünün ardından hikayesinde sürpriz değişikliklere gidecek olan Kardeşlerim dizisi, bu haftaki yeni bölüm fragmanını da yayınlamış bulunuyor. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına damga vuran olaysa, giderek derinleşen kıskançlıklar oluyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 45. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Son derece iddialı yapımlardan biri olan Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonunda da hafta sonunun en çok izlenen dizileri arasındaki yerini almaya devam ediyor. Annesi ve babasını kaybeden kardeşlerin birbirinden başka kimsesinin kalmaması üzerine verdiği yaşam mücadelesini konu alan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri ise, bu sezon da her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Her hafta seyircisini biraz hüzünlendiren biraz umutlandıran Kardeşlerim dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 26 Mart 2022 Cumartesi günü 45. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 45. son bölümünde; Resul’ün ani ölümü, herkeste şok etkisi yaratırken, kendilerine her zaman destek olan Resul’ü kaybetmek Eren ailesini bir hayli dağıttı. Yeni bir ölüm ile baş etmek zorunda kardeşler, Doruk’un desteğini hep yanlarında görürken; en büyük teselliyi birbirlerine sarılmakta buldu. Resul’ün katili merak ile araştırırken; Suzan’ın gözaltına alınması, Akif’i harekete geçirdi. Orhan’ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Şengül, onun üzerine daha çok giderken; Ömer’in bulaştığı tefeci belası, kardeşlerin ciddi tepkisine neden oldu. Öte yandan Ataman Koleji’ndeki dengeleri bu kez değiştiren açılacak olan radyo istasyonuydu.

Kardeşlerim Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftadır seyircisinin sabırsızlıkla beklediği Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 46. yeni bölüm fragmanlarına göre; Gönül ile Orhan arasındaki samimiyet giderek artacak. Bu durumdan son derece rahatsız olan Şengül harekete geçecekken; başka bir harekete geçecek olan isim Suzan ile Akif’in evlenme kararı aldığını öğrenen Nebahat olacak. Oğulcan’ı dağıtan hamle, Emir ile yakınlaşan Harika’dan gelecekken; Tolga’nın planlarının kurbanı olacak Kaan ve Doruk arasındaki bağın dengeleri bir kez daha değişecek. Kıskançlıkların damga vuracağı Kardeşlerim dizisinin 46. yeni bölümü, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü, yani bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.