Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, bu hafta çok neşeli anları ile seyircisinin karşısına çımaya hazırlanıyor. Ramazan ayının başlangıcına ve unutulmaz geleneklere ışık tutacak olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 57. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Bozkır coğrafyasının zorlukları ile mücadele eden bir kasabanın yaşamını konu alan Gönül Dağı dizisi, aile bağları ve masum aşk hikayeleriyle bir hayli seviliyor. Bunun yanı sıra her geçen gün daha da heyecanlı hale gelen bir hikaye sunan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 57. Bölümde Neler Yaşandı?

Kalpleri eriten aşk hikayeleri ve aile bağları ile TRT1 ekranlarındaki yerini en son 26 Mart 2022 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, 57. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 57. son bölümünde; ağılda çıkan yangın, amcaoğullarını yeniden bir araya getirdi. Kasabaya yardım etmek için kolları sıvayan Taner ve amcaoğulları, eski günlerdeki gibi bir arada çalışmaya başladı. Amcaoğulları bir yandan ağılı tamir etmeye çalışırken; bir yandan da Asuman ile Ramazan’ın evlenebilmesi için harekete geçti. Düğün hazırlığı içerisinde olan bir diğer çift olan Rıfat ve Meryem’den ise, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde kötü haber geldi. Rıfat’tan ayrılan Meryem, evlenmek istemediğine karar verirken; ardında bıraktığı Rıfat’ı da bir hayli dağıttı. Geçirdiği soruşturma ile baş etmekte günden güne zorlanan Kenan ise, en büyük desteği Elif’te buldu.

Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramazan ayının gelenekleri ile bir kez daha TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlayacak Gönül Dağı dizisi, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 58. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 58. yeni bölüm fragmanına göreyse; Gedelli’de devam eden Ramazan hazırlıkları, İslamiyet’in pek çok geleneğinin hatırlanmasını sağlayacak. Özellikle zor günler geçiren Kenan’ın ailesiyle yaşayacağı ilk Ramazan’ı mükemmel hale getirmek için çabalayan Veysel, amcaoğullarından yardım isteyecek. Meryem’in ayrılma kararının ardından dağılan Rıfat ise, soluğu Ciritçi Abdullah’ın yanında alacak. Rıfat’ın Ciritçi Abdullah ile yolculuğa çıkacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.