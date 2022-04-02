- 02 Nis 2022 - 09:32

Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 4. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının bu sezonki ses getiren yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümü ve gizemleri ile bu hafta da seyircisiyle buluşuyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ceylin’in Ilgaz’dan istediği şey ise, herkesi adeta şoke ediyor. Peki, Yargı dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 26. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisi, yeni bölümleri ve her bölümünde sosyal medyayı ele geçiren sahneleriyle televizyon ekranlarındaki varlığını sürdürüyor. Gizemli cinayet vakalarının ardına düşen Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 26. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların yakından takip edilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 27 Mart 2022 Pazar günü 26. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 26. son bölümünde; Zafer’in ortaya çıkan cesedi hem Erguvan hem de Kaya ailesindeki dengeleri değiştirdi. Babasının cesedini elbiselerinden tanıyan Ceylin, kendisini kaybederken; en büyük destekçisi Ilgaz oldu. Ilgaz bir yandan Ceylin’i toparlamaya çalışırken; bir yandan da kardeşi Çınar’ın ve babası Metin’in şüpheli hareketlerine anlam vermeye çalıştı. Serdar’ın kendisine anlattığı gerçeklerin ardından bir kez daha savaş boyalarını süren Yekta, Zafer’in katilinin peşine düşerken; Pars, Engin ve Metin ortaya çıkan cinayetin ardından ipuçlarını takip etmeye başladı. Cinayetin adım adım çözülen gizemi ise, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi.

Yargı Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ilgaz ve Ceylin çiftinin hayranlarını sevindirecek bir haber ile Kanal D ekranlarındaki yerini 3 Nisan 2022 Pazar günü alacak olan Yargı dizisi, 27. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yargı dizisinin yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ceylin ile Ilgaz’ın ilişkisi hızla ilerleyemeye başlayacak. Ceylin’in Ilgaz’dan bebek istemesi, çifti daha da yakınlaştıracakken; çiftin yeni sınavı Yekta’nın Zafer’in katilini açıklamak için hamle yapması olacak. Metin amirin hareketlerinden şüphelenen Pars ve Engin ise, kendi araştırmasını yürütecek. Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisinin bir kez daha sınanacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

02 Nis 2022 - 09:32 - Dizi Fragmanları

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