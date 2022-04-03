- 03 Nis 2022 - 22:10

Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta seyircisinin tansiyonu yükselten sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini alan Teşkilat dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mete Başkan’ın intikamının alacağı Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Serdar hakkındaki o gerçek oluyor! Peki, Teşkilat dizisi 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 40. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Maceradan maceraya koşan kahraman bir ekibin hikayesiyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ve iddialı operasyonları ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Her hafta Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan özel bir ekibin yaşamını ışık tutan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, pazar günleri saat 20.00’da yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 40. Bölümde Neler Yaşandı?

En sevilen karakterlerinden birine veda etmesi ile seyircisini bir hayli üzen Teşkilat dizisinin 40. son bölümü, 27 Mart 2022 Pazar günü TRT1 ekranlarından yayınlandı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 40. son bölümündeyse; Mete Başkan’ın vurulup, ölüm kalım savaşı vermesi ekibi hemen harekete geçirdi. Başkanlarının intikamlarını almak için girmedikleri delik bırakmayan ekip, tepedeki isme ulaşana kadar herkesten intikamını aldı. Mete Başkan’ın ölmesi tüm ekibi derinden üzerken; Başkan’a yapılan resmi cenaze töreni, ekibe Mete Başkan’a verdikleri sözü bir kez daha hatırlattı. Operasyon boyunca geçmişlerine dair önemli yüzleşmeler yaşayan ekip, birbirine ilk kez bu kadar dürüst davrandı ve bu davranış, onları daha da birbirine bağladı.

Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mete Başkan’ın ölümünün ardından yeni bir döneme girecek hikayesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, 3 Nisan 2022 Pazar günü 41. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 41. yeni bölüm fragmanına göreyse; Mete Başkan’a düzenlenen suikast planının ardındaki ismi nihayet bulan ekip, Yıldırım’dan Başkan’ın intikamını almak için harekete geçecek. Yıldırım’ın finansçısı ve sağ kolu olan ismi avlayarak Yıldırım’a ulaşmaya çalışacak olan ekip, kendisini bir kez daha zorlu bir operasyonun içerisinde bulacak. Serdar’ın geçmişine dair bilinmeyenlerin daha netleşeceği ve görünür olacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

03 Nis 2022 - 22:10 - Dizi Fragmanları

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