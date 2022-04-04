- 04 Nis 2022 - 23:34

Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Gizem, Barış ve Ardahan GökhanOldu! Survivor 4 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 3 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Son sürat şampiyonuna yaklaşmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bu hafta yeni bir eleme sistemi ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Dokunulmazlık oyunlarının sayısını dörde çıkarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına damga vuran o olay ise, ağızları şimdiden açık bırakmış bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 67. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu!

Eleme Potasına Giren Adaylar İse Ardahan ve Barış, Gizem Oldu.... SOn İsim ise GÖKHAN Oldu

Şampiyonuna gitgide daha da yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, dün itibariyle başlattığı yeni uygulaması olan yokluk kampı ve dört dokunulmazlık oyunlarını seyirci karşısına çıkarmaya başlıyor. Yeni format değişiklikleri ve zorlaşan oyunlarıyla daha çok ses getirmeye başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini haftanın yedi günü boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 67. Son Bölümde Neler Oldu?

Heyecanlı bir haftaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 66. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 66. son bölümünde; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununda güç gerektiren bir parkur yarışmacılarının karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta hiçbir yarış kaybetmemiş olan Ünlüler takımı, yeni haftaya da hızlı başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-5 skor yapan Ünlüler takımı günün kazananı oldu. Yarışı kaybeden Gönüllüler takımı arasında ipler iyice gerilirken; eleme potasına giren ilk isim Ardahan oldu. Potaya giren Ardahan, arkadaşlarına sitem ederken; eleme konseyinde Nisa ile Yağmur arasında çıkan tartışma güne damgasını vurdu. Öte yandan haftanın ilk eleme adayı olan Ardahan, aynı zamanda yokluk adasına gidecek olan da ilk isim oldu.

Survivor All-Star 2022 68. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 2 Nisan 2022 Cumartesi günü almaya devam edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 67. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 67. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zorlu bir parkur ile Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelecek. Kazanan takım hem dokunulmazlığı hem de ödülü alacakken; kaybeden takım eleme potasına soktuğu ismi, 24 saatliğine yokluk adasına gönderecek. Hafta boyunca nefessiz takip edilen yarışlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

04 Nis 2022 - 23:34 - Dizi Fragmanları

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