- 04 Nis 2022 - 05:07

Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Gizem, Barış ve Ardahan Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor Türkiye All Star Türkiye 3 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Son sürat şampiyonuna yaklaşmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bu hafta yeni bir eleme sistemi ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Dokunulmazlık oyunlarının sayısını dörde çıkarmış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına damga vuran o olay ise, ağızları şimdiden açık bırakmış bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 67. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu!

Eleme Potasına Giren Adaylar İse Ardahan ve Barış Oldu.... SOn İsim ise Gizem Oldu

Şampiyonuna gitgide daha da yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, dün itibariyle başlattığı yeni uygulaması olan yokluk kampı ve dört dokunulmazlık oyunlarını seyirci karşısına çıkarmaya başlıyor. Yeni format değişiklikleri ve zorlaşan oyunlarıyla daha çok ses getirmeye başlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini haftanın yedi günü boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 67. Son Bölümde Neler Oldu?

Heyecanlı bir haftaya başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 66. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 66. son bölümünde; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununda güç gerektiren bir parkur yarışmacılarının karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta hiçbir yarış kaybetmemiş olan Ünlüler takımı, yeni haftaya da hızlı başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-5 skor yapan Ünlüler takımı günün kazananı oldu. Yarışı kaybeden Gönüllüler takımı arasında ipler iyice gerilirken; eleme potasına giren ilk isim Ardahan oldu. Potaya giren Ardahan, arkadaşlarına sitem ederken; eleme konseyinde Nisa ile Yağmur arasında çıkan tartışma güne damgasını vurdu. Öte yandan haftanın ilk eleme adayı olan Ardahan, aynı zamanda yokluk adasına gidecek olan da ilk isim oldu.

Survivor All-Star 2022 68. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 2 Nisan 2022 Cumartesi günü almaya devam edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 67. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 67. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zorlu bir parkur ile Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelecek. Kazanan takım hem dokunulmazlığı hem de ödülü alacakken; kaybeden takım eleme potasına soktuğu ismi, 24 saatliğine yokluk adasına gönderecek. Hafta boyunca nefessiz takip edilen yarışlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

04 Nis 2022 - 05:07 - Dizi Fragmanları

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Seyirci Şaşkın... 83 Milyonun Önünde Saygı Sınırı Aştı; Ortalık Karıştı! Acun Medya Bile… mask
Survivor Ogeday Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Seyirci Şaşkın... 83 Milyonun Önünde Saygı Sınırı Aştı; Ortalık Karıştı! Acun Medya Bile…
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı... mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı...
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..." mask
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti! mask
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti!
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim... mask
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm Full İzle! 29 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm Full İzle! 29 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 64. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 29 Mart Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 64. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 29 Mart Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 17. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 17. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 29 Mart Baba Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 29 Mart Baba Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm Full İzle! 29 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm Full İzle! 29 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 64. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 29 Mart Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 64. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 29 Mart Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 17. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 17. Bölümü 2022 Full İzle! 22 Mart 2022 Destan 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 29 Mart Baba Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 29 Mart Baba Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu! mask
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Beklenen Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Aşkı Başlıyor! Öyle Bir Yakınlaştılar ki; Ortalık Daha Çok Karışacak! Eski Sevgilisi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Aşkı Başlıyor! Öyle Bir Yakınlaştılar ki; Ortalık Daha Çok Karışacak! Eski Sevgilisi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Full İzle! 29 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 6. Bölüm HD Tek Parça Son Bölüm Youtube İzle!
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status