Yasak Elma 137. Bölüm Full İzle! 4 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 137. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta seyircisinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisi, bu hafta bomba gibi bir bölüm ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Yıldız’ın Doğan’a verdiği cevap oluyor! Peki, Yasak Elma dizisi 136. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Tam beş sezondur reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Yasak Elma dizisi, yeni karakterleri ve daha entrikalı konusuyla seyircisinin karşısına çıkmaya ve reytinglerin zirvesini bırakmamaya bu sene de devam ediyor. Şimdilerde Yıldız’ın Çağatay’a oynayacağı büyük oyunu konu almaya başlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 136. Bölümde Neler Yaşandı?

Giderek daha entrikalı bir hikaye sunmayı başaran Yasak Elma dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 28 Mart 2022 Pazartesi günü 136. bölümü ile aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 136. son bölümünde; Çağatay ve Yıldız’ın birlikte olduğundan şüphelenmeye başlayan Doğan, Çetin’e Yıldız’ı takip ettirdi. Halitcan olmadığı halde Çağatay ve Yıldız’ın buluşmasından rahatsız olan Doğan, konuyu Yıldız’a açınca alacağı ‘evet’ cevabından bir kez daha oldu. Çağatay, Yıldız’ı sevdiğini sonunda itiraf ederken; Ender, Handan’ın peşine düştü. Handan’ın Londra’daki arkadaşlarına ulaşan Ender, Handan’ın aslında fakir olduğunu ortaya çıkardı. Kumru’ya kalacak miras için geri dönen Handan’ın bu durumdan haberi olunca ne yapacağıysa büyük bir merak konusu haline dönüştü.

Yasak Elma Dizisi 137. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu kez oyun kuranın Yıldız olacağı Yasak Elma dizisinin 137. bölümü, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü FOX TV ekranlarından yayınlanacak. Yayınlanan Yasak Elma dizisinin 137. yeni bölüm fragmanına göre; Çağatay, Yıldız ile birleşmek için hamle yapacakken, bunu duyan Ender, harekete geçecek. Ender’in Kumru’ya yaptığı Çağatay oyunu ise, Yıldız’ı harekete geçirecek ve Yıldız, Çağatay’dan intikam almak için büyük bir oyun oynayacak. Doğan bu konuda Yıldız’a güvenecekken; Yıldız’dan beklediği ‘evet’ cevabını nihayet alacak. Büyük bir ilgi ile takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.