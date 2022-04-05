- 05 Nis 2022 - 00:33

Survivor 69. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Kim Oldu, Yağmur Mu, Ayşe Mi, Gökhan Mı? Survivor 4 Nisan 2022 69. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 4 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün sezonun başından bu yana beklenen bir ödül oyunu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile beklenilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümüne damga vuran ise, bugün yapılacak olan yarış oluyor! Peki, Survivor All-Star 2022 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 68. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Sezonun ikinci yarısına hızla devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, daha heyecanlı hale getirdiği yarışında yaptığı ufak tefek format değişikliğiyle seyircisinin dikkatini sürekli üzerinde tutmayı başarıyor. Haftanın 7 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alan Survivor All-Star 2022 yarışması, yeni bölümlerini ise saat 20.00’da yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 68. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Bu hafta dört dokunulmazlık oyunu oynayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 3 Nisan 2022 Pazar günü 68. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 68. son bölümünde; haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Hız gerektiren bir parkurda karşı karşıya gelen Survivor All-Star 2022 yarışmasının Ünlüler ve Gönüllüler takımı, nefes kesen bir mücadele verirken dokunulmazlığın yanı sıra lezzetli yiyecekler yiyebilmek için de yarıştı. Günün sonunda kazanan takım Gönüllüler olurken, dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, konseyde bir ismi eleme potasına sokamam ve yokluk adasına göndermek için isim yazdı. Yapılan oylamanın sonunda eleme potasına giren ve yokluk adasına giden isim Ardahan ve Barış Murat Yağcı’nın ardından Gizem oldu.

Survivor All-Star 2022 69. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her gün daha farklı oyunlar ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanacak olan 69. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini yine orijinal oyunlarından biriyle alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 69. yeni bölüm fragmanına göreyse; parkur bu kez güç ve denge isteyen bir oyundan oluşacak. Yağmurun altında birbirlerini yere düşürmek için yarışacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmacıları, lüks araçlar ile sezonun başından bu yana gitmek için bekledikleri villalara gidebilmek için yarışacak. Merak ile beklenilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

05 Nis 2022 - 00:33 - Dizi Fragmanları

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